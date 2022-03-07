海關100噸巡緝「海隆艇」下水 蘇貞昌：將再建8艘

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財政部關務署「海關巡緝艇汰舊換新計畫」委由台船公司打造4艘100噸級巡緝艇，首艘「海隆艇」7日在台船高雄廠命名下水，行政院長蘇貞昌（中）出席見證並致詞。中央社記者曾以寧攝 111年3月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）財政部關務署委由台船公司打造4艘100噸級巡緝艇，首艘「海隆艇」今天在行政院長蘇貞昌見證下命名下水。他說，正在審議再建8艘巡緝艇，助海關查緝作業，將請財政部加速作業。

財政部關務署「海關巡緝艇汰舊換新計畫」委由台船公司打造4艘100噸級巡緝艇，首艘「海隆艇」今天在台船高雄廠命名下水，蘇貞昌、財政部長蘇建榮、高雄市長陳其邁及台船董事長鄭文隆等人都出席見證命名、擲瓶下水。交船後將配置基隆關執行查緝任務。

蘇貞昌致詞表示，對於海關各單位為緝私、抓毒、查緝不法、急難救助和查緝非洲豬瘟等工作盡心盡力，行政院表達感謝。他也說，「工欲善其事，必先利其器」，行政院不吝加人、加錢、加工具，提供各方面協助，先前一次核准4艘巡緝艇，未來將增建8艘，正在審議中，將請財政部加速作業，提供海關更好的機具。

台船公司為財政部關務署建造100噸級巡緝艇，7日在台船高雄廠舉行首艘命名暨下水典禮，交船後將配置基隆關執行查緝任務。中央社記者董俊志攝 111年3月7日

蘇貞昌也說，感謝台船在全世界乎好乎壞的景氣下，負擔國艦國造重責，希望台船持續穩住領域人才、與時俱進，並藉由造艦造船各種經驗，精準掌握各種領域需要的工作，把船做到更好，迎合國際競爭的環境，讓台灣在這個領域也不輸人，也讓高雄繁榮發展。

蘇建榮表示，台灣四面環海、水域遼闊，是很多不法份子容易走私的地方，海關從民國89年接收海巡署8艘巡緝艇，現在機件老舊、結構老化，又耗油，出巡次數降低，對於查緝走私是心有餘而力不足。新艇具有高速續航力、高耐波力，節省燃料，也有夜視功能，對走私查緝有非常大的幫助，相信能提升基隆關查緝效能。

鄭文隆說明，「海隆艇」設計為下鋼上鋁結構，減輕船舶重量又兼具結構強度。船身全長32公尺、船寬7公尺，人員配置30人，滿載排水量174.8噸，較過去的100噸巡防救難艇大幅提升排水量及載重噸。新艇滿載船速27節，蒲氏風力3級以下時船速可達30節（約每小時55公里），並配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡等偵蒐裝備。

台船資料指出，財政部關務署「海關巡緝艇汰舊換新計畫」委託台船公司建造4艘100噸級巡緝艇，由台船公司針對原初步合約設計進行精進設計與建造，109年5月簽約，後續將每間隔3月交1艘船，並將有2年保固保養。（編輯：郭諭儒）1110307

財政部關務署「海關巡緝艇汰舊換新計畫」委由台船公司打造4艘100噸級巡緝艇，首艘「海隆艇」7日在台船高雄廠命名下水，行政院長蘇貞昌（中）出席見證並致詞。中央社記者曾以寧攝 111年3月7日

財政部關務署委由台船公司打造4艘100噸級巡緝艇，首艘「海隆艇」7日在行政院長蘇貞昌見證下命名下水；會後蘇貞昌（前排左5）、高雄市長陳其邁（前排右4）等人在巡緝艇前合影留念。中央社記者董俊志攝 111年3月7日