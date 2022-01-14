海軍布雷艇中隊成軍 總統：國防政策如期如質達成

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（中央社記者溫貴香高雄14日電）總統蔡英文今天主持海軍一九二艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮時說，接下來會持續推動各項國防政策，要請各相關單位加強合作，讓所有建案可以如期、如質達成，一起提升防衛作戰能力。

蔡總統上午在國安會秘書長顧立雄、國安會諮詢委員嚴德發、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘等人陪同下，南下高雄主持海軍一九二艦隊布雷大隊第一、第二布雷艇中隊成軍典禮，並上艦視導，聽取簡報，隨後與海軍官兵合影。

總統致詞表示，海軍一九二艦隊布雷大隊第一、第二布雷艇中隊成軍，是中華民國海軍史上首次建立布雷艇中隊，很高興和大家一起見證這個重要的時刻。

她指出，海上的布雷作業過去都是由海軍官兵乘坐登陸艇，以人力投放。除了布雷的速度有限，在海象惡劣的時候，任務的執行難度也會更高。

總統說，現在由龍德公司打造的布雷艇，搭配中科院研發的自動化布雷系統，不僅更能抵抗風浪，海軍弟兄姊妹在執行布雷作業時，也更能迅速確實達成任務。

總統表示，沱江艦、塔江艦的作戰性能備受各界稱讚，新建的高性能布雷艇也同樣受到各界肯定；她相信有了布雷艇中隊的加入，海軍捍衛海疆的力量一定更加堅實。

總統指出，透過今天的成軍，也再次展現台灣推動國防產業的成果，讓世界看見守護國家的決心；她感謝海軍、中科院和龍德公司的專案團隊同仁，對國艦國造政策的努力和付出。

接下來，總統說，將會持續推動各項國防政策，要請各相關單位加強合作，讓所有建案可以如期、如質達成，一起提升防衛作戰能力，為保家衛國貢獻心力。

總統強調，為了守護國家，國軍弟兄姊妹都會堅守崗位，戮力完成每一項任務，相信國人都對國軍的付出感念在心，身為三軍統帥，她也一定會給大家最大的支持。（編輯：康世人）1110114