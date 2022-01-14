海軍布雷中隊成軍 成為不對稱作戰可恃戰力

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（中央社記者溫貴香高雄14日電）海軍一九二艦隊布雷大隊第一、二布雷艇中隊今天成軍，海軍艦隊指揮部指出，布雷大隊為海軍依國防部聯合戰力規劃指導，所籌建的不對稱作戰可恃戰力，可聯合友軍共同嚇阻及遲滯敵人登島。

總統蔡英文上午南下高雄主持海軍一九二艦隊布雷大隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮，總統宣讀成軍令，核定海軍一九二艦隊布雷大隊第一、二布雷艇中隊自民國111年1月14日起成軍服勤；緊接著授旗、授印、登艇聽取簡報、巡視，最後與海軍官兵合影。

海軍艦隊指揮部指出，台灣四面環海，因應敵情威脅，布雷大隊為海軍依國防部聯合戰力規劃的指導，所籌建的不對稱作戰可恃戰力，可聯合友軍達成共同嚇阻及遲滯敵人登島的作戰目的。

第二布雷艇中隊上尉副中隊長許書維表示，布雷中隊本身就是不對稱戰力，因為水雷價低，透過水雷反擊艦船、嚇阻敵登島為目的，以維護台海作戰安全，只要能達到目的，就是不對稱戰力；而且，快速布雷艇也能在深海區執行任務。

快速布雷艇由台灣龍德造船工業股份有限公司建造，具備導航及定位能力，以符布雷作業定位要求，可裝載海軍現役各型水雷，並在甲板設置自動化布雷系統，滿載狀況下航速可達14節，滿足海軍海上布雷作戰任務；另可裝載水文量測設備執行水文測量作業。

談到整備和成軍過程，許書維說，完成各項整備工作是一項考驗體力、耐力及意志力的挑戰，未來將持續戮力戰備整備工作，建立可恃戰力，以守護海疆安全。

第一布雷艇中隊士官長艇長孫必成指出，在人力、時間相當有限的接艇期間下，每次操演都考驗著他和官兵們的體力、耐力與意志力，在大家共同努力下，最終完成海軍各項測評及驗收。

入伍滿7年的第一布雷艇中隊航海中士洪郁棻則說，從接艇到成軍，歷經交艇、成軍訓練、作戰測評等任務，在體力及心理上都是極大考驗。

但洪郁棻表示，她與同仁們在各項任務中都彼此給予最大的支持與鼓勵，克服各項挑戰，並期許自己未來持續精進，完成長官交辦任務，成為單位的中流砥柱。（編輯：康世人）1110114