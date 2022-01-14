專家：水雷高效低價 台海作戰真正不對稱戰力

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（中央社記者游凱翔台北14日電）海軍新式布雷艇今天成軍，專家及海軍人士指出，水雷是低價、高效能的拒止武器，對台海作戰來說，更能打亂敵人作戰節奏、迫使敵方船團改變航道，並與反艦飛彈形成防禦網，成為真正不對稱戰力。

海軍自民國106年至110年共編列新台幣9億1777萬元、籌建4艘快速布雷艇，目的在於強化水面快速布雷能力，提高對敵方航渡的威脅能力。

繼第1、第2艇交艇後，第3艇及第4艇（舷號FMLB-3、FMLB-5）也在去年12月17日交艇，由於包括作戰測評等作業均達到成軍標準，上午在左營軍港舉行成軍儀式，總統蔡英文親自視導。

海軍投放水雷任務過去長期由合字號登陸艇執行，4艘新型快速布雷艇成軍後，將成為海軍布雷主力，儎台具備簡易通訊、航儀設備及國家中山科學研究院研製的自動化布雷系統，可於戰時在關鍵航道、水域投放水雷，藉此拒止敵軍船舶航渡台海、接近台灣關鍵水域，新型快速布雷艇也配置反水面艦的作戰武器裝備，及具備導航及定位能力，以符合布雷作業定位要求。

新型快速布雷艇由台灣龍德造船廠製造，長41公尺、寬8.8公尺，吃水1.607公尺，滿載排水量347噸，動力系統為柴油主機，船速14節，續航力大於1200海里，艦首搭配T-75 20mm機砲，兩側各裝1具T-74 7.62mm排用機槍及3條自動布雷軌。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，布雷在戰爭時期對於反制敵人登陸或封鎖具有很大價值，例如1915年3月的達達尼爾海戰，當時英國、法國動用62艘船艦準備登陸土耳其，弱勢的土耳其海軍僅來得及施放26枚水雷，結果擊沉4艘主力艦，後續搭配岸砲成功阻止英軍主力登陸部隊。

另外，美國在二戰時執行東京灣任務，也是利用水雷封鎖日本海上生命線。

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「水雷是低價、高效能的拒止武器」，蘇紫雲提到，只要在水雷上設計具有自毀能力就沒有違反國際法的問題；對台海防衛來說，更可打亂敵人作戰節奏、迫使敵方登陸船團改變航道，更能與反艦飛彈形成主動、被動混合的防禦，形成真正的不對稱作戰的戰力。

一名海軍人士接受中央社訪問時表示，布雷的作用在於遲滯敵軍的行動，並阻止其兩棲登陸部隊進犯；而現在的水雷也愈來愈聰明，過去都是壓力感測，現在則是壓力、音響等複合式水雷。（編輯：郭無患）1110114