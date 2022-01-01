海軍艦隊最新形象影片 官兵自創搖滾配樂引熱議[影]

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）國軍海軍艦隊今天在臉書粉絲專頁發布最新形象影片，表示艦隊會不分晝夜捍衛海疆安全，搭配海軍演訓畫面，並有官兵自創搖滾歌曲，引發網友熱議，直呼「好帥」、「好熱血」。

中華民國海軍艦隊今天在臉書粉絲專頁發布最新形象影片，表示面對台海情勢，處處皆戰場，而海軍艦隊時時都訓練，不分晝夜，捍衛海疆安全，民國111年我們一起加油！

海軍艦隊指揮部透過新聞稿表示，影片以搖滾音樂鋪陳，搭配艦隊各型艦艇演訓畫面，意要明確告訴國人，面對嚴峻敵情變化及冬季海象惡劣，艦隊仍24小時不分晝夜戮力戰備訓練、堅守崗位，以「不求戰、不畏戰」原則守護海疆、守護國家與區域安全穩定向前航，也讓國人有一個安全、安心與安定和樂的社會。

影片歌曲的歌詞寫著「向前航！我最強！揚起帆、乘風破浪、忠義軍風刻在心上，背負著家人的期望。挺起胸！向前航！堅毅的鬥志昂揚，化身成勇猛的悍將，死守崗位不迷航」等內容，刻劃官兵守衛國家的心情，曲風搖滾熱血。

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艦隊指揮部說，這首配樂是社團時間有在玩音樂的官兵，在知道指揮部要做形象影片以後特地作曲、寫詞，連演唱、錄製都一手包辦。

影片發布4小時，就吸引超過70次分享、1600次觀看，網友熱烈回響，紛紛直呼「好猛」、「好熱血」、「帥到無懈可擊」，還有網友說要把歌曲納入起床鬧鐘。也有網友感嘆，看到影片的同時，海上仍有不少艦艇在保衛，讓自己能安心放假。（編輯：黃世雅）1110101