潛艦國造里程碑 政院：6月底前完成壓力殼船段組合

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（中央社記者游凱翔台北27日電）為強化不對稱戰力，以嚇阻中共軍事進犯，台灣全力推動潛艦國造，根據行政院今天公布的施政報告內容披露，預計6月底前完成壓力殼船段組合，為潛艦國造的里程碑。

總統蔡英文上任後推動各項國防自主政策，包括國機國造、潛艦國造、國艦國造及國車國造等，除厚植台灣國防產業外，也強化台灣國防能量，而各項國造建案均有所斬獲，不僅勇鷹高級教練機原型機完成測試，首架勇鷹量產機去年更成功首飛、交機，另外還有多艘海軍及海巡艦艇，更依序下水、交艦。

根據民國111年度國防預算書（公開部分）內容刊載，海軍共編列新台幣493億6170萬元、108年至114年持續預算，打造1艘原型潛艦，全案預計114年執行完畢，付款高峰為今年，預算金額95億4624萬元。

行政院今天公開立法院第10屆第5會期行政院施政報告，內容也細數各項國防自主進度，針對國艦國造的部分，兩棲船塢運輸艦於去年底前交艦；新型救難艦去年8月22日開工，預計今年6月底前安放龍骨；高效能艦艇於去年7月首艦交艦，第2艘、第3艘預計今年12月底前下水。

潛艦國造部分，行政院指出，已在去年11月安放龍骨，預計今年6月底前完成壓力殼船段組合。（編輯：趙蔚蘭）1110127