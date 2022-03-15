葛來儀：台灣應強化不對稱戰力 加強後備增軍費

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（中央社台北15日電）華府中國研究專家葛來儀就烏克蘭戰爭對台灣的啟示指出，面對中國威脅，台灣應強化「不對稱戰力」，並研擬共軍即使成功登陸的因應方式。且台灣更應加強後備軍人及平民戰力，並提高軍費。

現任美國華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任的葛來儀（Bonnie Glaser）日前接受德國之聲（Deutsche Welle）專訪時，作上述表示。

葛來儀針對「不對稱戰力」表示，台灣目前需要採取的是「豪豬戰略」（Porcupine Strategy），讓自身必須難以被奪取和控制。而這樣的「不對稱防禦」，意味著要取得大量的小型和廉價武器，使中共解放軍難以登陸；即使真的登陸，也很難在台灣內陸取得進展。

她指出，相形之下，潛艇和戰鬥機這些武器並不適合作為「不對稱戰力」，因為它們在「不對稱戰略」中不僅用處不大，且需要長時間建造。當國防資源非常有限時，要考慮到這些武器非常昂貴，會花掉相當多預算。

葛來儀因此認為，台灣必須考慮像海岸防禦巡航飛彈、短程移動式防空系統、智慧型水雷、無人機等武器，作為「不對稱防禦」。

她建議，台灣還須制定使用這些武器的作戰概念，使後備軍人及潛在的領土防衛力量，在共軍真正抵達台灣時，能發動一場長期的軍事行動來抵抗。而不能過度關注防止共軍搶灘成功，卻不為共軍真正登陸台灣後該怎麼辦做好充分準備。

葛來儀指出，烏克蘭戰爭給台灣的啟示，在於「人民參與戰鬥的能力」及要有一支「由平民組成的領土防衛勢力」能拿起步槍並有所作為。在這種情況下，台灣平民百姓必須被確實動員起來，進行全社會的游擊式反擊以阻止共軍前進。

對於台灣日前實施後備軍人教召新制，提升訓練內容並延長教召時間，葛來儀說，台灣「早該進行這些與後備軍人相關的訓練了」。同時，台灣應透過徵兵制獲得類似的好處，不僅能讓台灣人學習如何戰鬥和保衛國家，還有其他好處，對台灣這樣一個分裂的社會來說很重要。

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葛來儀認為，台灣應該提高國防預算。先前在國防預算多年來逐漸下降到國內生產毛額（GDP）的約2%後，近幾年開始出現扭轉趨勢，雖然回升到2.1%的增幅很小，但這是「正面的發展」。而其他面臨類似威脅的國家，韓國的國防預算是GDP的2.6%，而以色列更達5.6%。

她說，除了增加國防預算，台灣也要對大眾進行相關教育，讓他們了解為何政府應該把更多的預算分配給國防。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110315