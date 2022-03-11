邱國正：台灣不能做軍備競賽 朝不對稱作戰發展

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北11日電）國民黨立委謝衣鳯今天質詢提到，美國助理防長卡爾林說，烏克蘭情勢值得台灣研究、台灣須打造不對稱戰力。國防部長邱國正說，敵大我小，台灣不能做軍備競賽，國軍多年努力方向就是朝不對稱作戰發展。

此外，美國國防部示警中國威脅比近幾年都大，邱國正上午受訪時說，往年沒有的現在都發生，對國軍是警訊，會隨時提高警覺。但國軍是為了維護和平，不是為輕啟戰端，國軍防衛作戰是以備戰為先，不會主動發生戰爭，會隨時做好準備。

卡爾林（Mara Karlin）今天出席國會聽證會表示，烏克蘭情勢非常值得台灣研究，從此可看出台灣須打造不對稱戰力，讓人民做好作戰準備，才能在主權遭中國侵犯時儘快動作。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，謝衣鳯質詢時，詢問邱國正對於卡爾林所提內容的看法。

邱國正說，建軍備戰是個長久工作，各國有這種案例，國軍一定會參考，而且國軍多年來努力的方向，就是朝不對稱作戰在發展，因為事實上敵大我小、敵強我弱，在此情況下，「我們不能做軍備競賽」，但假如敵人來了，也不能毫無辦法，而是要抵抗。

邱國正指出，他一路走過來，國軍有很大改變，尤其在不對稱作戰上，而且現在全民防衛動員署成立後，讓全民可以參與，對於如何防衛自己也會檢討，不光是兵役制度、役期多長的調整等。

謝衣鳯接著問，她可不可以參與；邱國正回應，女性同仁當然歡迎，可以報名參加國軍志願役招募，而這不一定只能參加戰鬥部隊，還有勤務支援部隊等職務，只要有人參與，都樂於見到大家共同保衛自己的國家。

謝衣鳯表示，外界質疑後備系統不足以因應突如其來的侵略；邱國正說，國家戰力不能看表象，比如前一陣子，民眾覺得役期太短沒有戰力，雖然役期的長短對戰力強弱的確有影響，但不是全然。

他指出，也因為兵役制度的改變，讓大家能夠在其他工作推動、就業方面有所幫助。

針對俄羅斯入侵烏克蘭後，國防部內部有沒有做民調，了解民眾對於兩岸有可能發生戰爭等看法。

邱國正說，國軍從來不做民調，但國軍注意到民調，而民調現在有增長、抗敵意識有所增長；此外，從烏克蘭戰爭一發起前，有專案小組在密切注意。

此外，邱國正指出，大軍作戰不是今天講，明天就能動，要打的話一定會有動作，國軍會研判何時會發起或發起規模多大等，國軍會做正確研判，告訴相關部會甚至於必要時，該要動員就動員。

邱國正也提到，對於延長役期等議題，現在時事所需，這是好的機會，會一併納入考量。

此外，無黨籍立委林昶佐提及當年體檢時免役，或是女性，現在有沒有可能讓這些願意守護家園的人，可以也接受訓練。對此，邱國正受訪表示，除役若要回來訓練，國防部當然歡迎，但不會特別安排，救國、報國方法很多，他沒有設定立場。

至於免役體位者，邱國正說，身體方面有問題的話，國防部不可能召回。（編輯：蘇龍麒）1110311