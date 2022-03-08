對美採購F-16V 國防部：112年至115年陸續交機

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傳美國有意將原本要售台的F-16戰機交給波蘭，以因應烏俄戰爭，但美國防部7日回應傳言不實。圖為空軍F-16V5日進行111年春節加強戰備訓練。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北8日電）傳美國有意將原本要售台的F-16戰機交給波蘭，以因應烏俄戰爭，但美國防部昨天回應傳言不實。國防部今天也表示，並沒有收到這方面的訊息，將會嚴密掌握進度，預計明年起至115年止陸續籌獲新式戰機。

紐約時報報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府正考慮把波蘭的俄製戰機提供給烏克蘭，並將美製F-16戰機交給波蘭作為補償；但美國防部發言人柯比（John Kirby）昨天回應傳言不實，強調美方僅進行內部初步討論。

國防部上午舉行「促進民間參與公共建設政策」說明記者會，媒體關切這訊息的真偽。

國防部發言人史順文少將對此表示，目前並沒有收到這方面的訊息，且空軍司令部昨天也說明將會嚴密掌握進度，預計從明年起至民國115年止陸續籌獲對美採購的F-16V（Block70）戰機。

空軍司令部昨天也指出，此報導純為臆測，美方無此項規劃，將持續綿密對美聯繫及專案管理，確保武器裝備如期如質如預算籌獲。

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空軍以「鳳翔專案」為代號，編列約新台幣2507億元預算向美方採購66架全新的F-16V（Block70）戰機，美方預計112年交付單、雙座各一架，讓空軍進行測試，並從113年起分批交機、每一批可交付4至5架，預計115年可完成總數66架交機作業，將部署在台東志航空軍基地。

F-16V最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16的戰力大躍進。（編輯：趙蔚蘭）1110308