海軍沱江級艦第二艘量產艦下水 命名富江軍艦

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（中央社記者游凱翔台北21日電）為強化不對稱戰力，台灣推動國艦國造，並打造號稱「航艦殺手」的沱江級軍艦，國防部今天表示，第二艘量產艦上午於龍德造船廠下水，並命名為「富江軍艦」，也象徵國防自主政策更向前邁進一步。

沱江級原型艦「沱江艦（PGG-618）」民國104年服役，經多年研改，量產首艦「 塔江軍艦 塔江軍艦小檔案 塔江軍艦小檔案 滿載船速30節

滿載排水量約685噸

滿載吃水約2.1公尺

續航力大於1800浬 武器系統 搭載雄風二型及三型反艦飛彈、海劍二防空飛彈、76公厘快砲、方陣快砲、T-74排用機槍 偵蒐系統 搭載3D對空搜索雷達、平面搜索雷達、射控雷達 電戰系統 搭載威脅預警電偵系統、雷射預警系統、干擾彈發射系統 看更多 關閉 」109年12月下水，有別於原型艦，塔江艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快炮及方陣快炮，更配備由中山科學研究院研製的海劍二防空飛彈，使塔江艦同時具備對空、對海攻擊能力。

國防部規劃，今年起至115年止將再籌獲10艘沱江級艦，並於今年4月舉辦網路命名及票選活動，5月公布結果，統計最高前10名，依序為「安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江」，海軍將此列入艦艇命名參據。

特別的是，網路命名與票選結果之一的「富江」，與知名日本漫畫家伊藤潤二的作品「富江」同名，當時引起熱烈討論。事實上，「富江」是取名自花蓮縣的富源溪，為秀姑巒溪的支流之一。

國防部晚間在官方臉書粉絲團「國防部發言人」表示，海軍高效能艦艇第2艦「富江軍艦」，今天在龍德造船廠進行命名暨下水典禮，象徵「國防自主」、「國艦國造」政策更向前邁進一步。

國防部提到，謝謝海軍、中科院及造船廠全體人員共同努力，海軍官兵將航駛國造軍艦，守衛這片共同成長的土地，成為堅實的海上堡壘。（編輯：林興盟）1110921