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善用人形立牌與網路 鄭運鵬競選不因確診停歇

2022/9/26 16:16（9/26 16:36 更新）
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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬於24日的萬人造勢晚會上，首創以視訊和人形立牌的方式與總統蔡英文（前右）合體。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月26日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬於24日的萬人造勢晚會上，首創以視訊和人形立牌的方式與總統蔡英文（前右）合體。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，雖因確診COVID-19而居家隔離，但仍會透過視訊和人形立牌等方式參與各項會議活動，人形立牌更從2座加碼至5座，競選腳步不因確診而停歇。

鄭運鵬競總下午發布新聞稿，鄭運鵬表示，雖因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家隔離期無法出門和市民見面，但自己和團隊將發揮創意，透過各種方式向市民請託，像24日的萬人造勢晚會上，就首創以視訊和人形立牌的方式，和總統蔡英文及桃園市長鄭文燦合體。

鄭運鵬指出，人形立牌推出後大受好評，也開始代替自己出席各項活動，市民都爭相與人形立牌留影紀念，團隊也將人形立牌從原先的2座加碼至5座，還有像「勇者鵬分身之術」市場走透透活動也是團隊的創意之一。

除了人形立牌之外，鄭運鵬上午也透過視訊方式，和競辦總幹事黃世杰及桃園市幼教協會交流意見想法，關心孩童教育及第一線從業人員權益，鄭運鵬說，過去2年台灣各行各業飽受疫情之苦，今天與幼教從業人員探討各項問題後，會與團隊同仁研究，更允諾當選後會努力打造更友善的幼教從業人員職場環境。

對於有媒體詢問，今天有媒體公布鄭運鵬在最新民調中領先，鄭運鵬表示，各項民調數字都會當參考，各民調趨勢也符合原先預期，接下來會維持原先節奏持續勤跑，並提出各項政策。明天的市場行程將推出最新版的鄭運鵬分身道具，請大家拭目以待。（編輯：李錫璋）1110926

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬26日上午透過視訊方式，與桃園市幼教協會交流意見想法，關心孩童教育及第一線從業人員權益。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月26日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬26日上午透過視訊方式，與桃園市幼教協會交流意見想法，關心孩童教育及第一線從業人員權益。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月26日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬26日表示，雖因確診COVID-19居家隔離，但自己和團隊發揮創意，會透過各種方式參與活動向市民請託。圖為25日「運轉中壢大進化：魏筠親子寵物嘉年華」活動，鄭運鵬以人形立牌的方式與桃園市長鄭文燦（右2）合體。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月26日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬26日表示，雖因確診COVID-19居家隔離，但自己和團隊發揮創意，會透過各種方式參與活動向市民請託。圖為25日「運轉中壢大進化：魏筠親子寵物嘉年華」活動，鄭運鵬以人形立牌的方式與桃園市長鄭文燦（右2）合體。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月26日
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