蔡總統：盼與加拿大台灣同鄉會 為走向世界一起打拚

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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天上午以錄影方式為「加拿大台灣同鄉會2022年年會」致詞時表示，今年加拿大聯邦眾議院通過動議，支持台灣加入「世界衛生大會」、「國際民航組織」大會，她期盼和鄉親繼續共同守護台灣，為台灣走向世界一起打拚。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統上午以錄影方式為「加拿大台灣同鄉會2022年年會」致詞，感謝加拿大鄉親為台灣發聲、讓加拿大看見台灣走向世界的決心。

蔡總統表示，感謝鄉親長久以來用很多方式支持故鄉台灣，也讓更多人了解台灣；現在國際上也有越來越多人為台灣發聲、支持台灣。

蔡總統說，今年加拿大聯邦眾議院通過3項動議，支持台灣加入「世界衛生大會」、「國際民航組織」大會。今年5月，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也表示支持台灣參加多邊論壇與機構，讓台灣的訴求可以讓國際聽到。

另外，蔡總統說，今年是馬偕博士來台150週年，他將一生奉獻給台灣，在醫療、教育都有很大的貢獻，也是加拿大與台灣友好關係的先驅；今年加拿大台灣同鄉會的主題是「台加橋梁，致敬馬偕-在台150年」，這個主題特別有意義。

她說，台灣與加拿大理念相像，都是愛自由、顧人權的民主國家，她要請各位鄉親和政府繼續共同守護台灣，為台灣走向世界一起打拚。（編輯：林淑媛）1110925