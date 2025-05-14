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龔明鑫：建立非紅供應鏈 台美可強化合作

2025/5/14 11:13
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（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院秘書長龔明鑫結束「選擇美國投資高峰會」行程，行政院說，龔明鑫此行向美方明確表示，美國越強大，台灣越安全，而台灣越強大，越可減輕美國負擔，雙方應強化合作，尤其在建立非紅供應鏈、防堵洗產地等，台灣能扮演重要角色。

龔明鑫日前與經濟部長郭智輝等人率團參與2025年「選擇美國投資高峰會」（2025 SelectUSA Investment Summit）。行政院今天透過新聞稿指出，龔明鑫已經在美東時間13日晚間結束在華府出席「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」的相關行程。

龔明鑫說，此行收穫滿滿，除與台灣共同與會的大企業及新創公司互動交流，也拜會美國行政部門及國會議員，說明SelectUSA正是台灣以具體行動，彰顯台美合作對於彼此的重要性。

今年SelectUSA開幕式後的首場座談，是由美國閣員級中小企業署長羅夫勒（Kelly Loeffler）主持，與談人則為德國賓士、西門子及台灣環球晶的企業代表。

龔明鑫說，此彰顯台灣企業進入美國投資布局的努力已獲美方高度重視，而多家台商已宣布對美新投資計劃，也盼美國參議院盡速通過台美避免雙重課稅協定相關法案。

龔明鑫表示，在投資之外，台灣也將擴大對美國採購，以促進雙邊貿易平衡。他向美方人士明確表示，美國越強大，台灣越安全，而台灣越強大，越可減輕美國負擔，期盼台美加強合作，共同強大。

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至於台美合作的潛在領域方面，龔明鑫指出，期盼川普總統第2任期內，對於全球經濟安全、供應鏈韌性能有進一步提升，例如在關鍵產業建立不依賴中國的「非紅供應鏈」，以及在出口管制、防堵違規轉運洗產地等方面，這些台灣均可扮演重要角色，與美方強化合作。

龔明鑫表示，美國期盼再工業化、讓美國再次偉大，台灣絕對可以扮演重要的協助角色，但前提是台灣企業在國際上必須能公平競爭、台灣經濟能持續發展，才有能力在美國持續投資及採購，期盼美方在制定相關政策時能納入考量，也消弭台灣面對有心人士在台操弄「疑美論」，十分期盼台美關稅談判能有好的結果。（編輯：蘇志宗）1140514

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