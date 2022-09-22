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台東重災鄉鎮縣府共撥3100萬元 助緊急所需

2022/9/22 16:58（9/22 17:21 更新）
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台東縣長饒慶鈴22日在消防局災害應變中心與鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、池上鄉、海端鄉5鄉鎮長以視訊方式召開地震災害應變會報，將發放應急經費共新台幣3100萬元，助緊急所需。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月22日
台東縣長饒慶鈴22日在消防局災害應變中心與鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、池上鄉、海端鄉5鄉鎮長以視訊方式召開地震災害應變會報，將發放應急經費共新台幣3100萬元，助緊急所需。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月22日
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（中央社記者李先鳳台東縣22日電）受到917及918兩次強震影響，台東縱谷與東海岸沿線學校機關、道路橋梁與部分民宅受損，針對重災的關山、池上、鹿野等鄉鎮，縣府發放應急經費共新台幣3100萬元，助緊急所需。

台東縣長饒慶鈴今天中午在消防局災害應變中心與縱谷的鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、池上鄉、海端鄉5鄉鎮長以視訊方式召開地震災害應變會報，縣府民政、社會及財經等單位主管參與。

饒慶鈴表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌近日已分別到台東表達關心並做指示，感謝各鄉鎮長、公所同仁協助災後復原、查報的辛勞。關於災害及復原工作可分為公共建物及非公共建物兩部分，橋梁、道路等中央與地方會協助，至於民宅或廟宇損壞屬非公共建物部分，原不在補助範圍，但縣府會積極爭取，希望讓鄉親早日恢復正常生活。

饒慶鈴在會中宣布，立即先撥付經費由公所統籌運用，盡快展開修繕工程，其中較嚴重的關山、池上、鹿野等3鄉鎮各撥700萬元，延平、海端各350萬元，而東海岸東河、成功及長濱3鄉鎮也有受到波及，則各撥100萬元。（編輯：謝雅竹）1110922

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