總統視察花東 指示國軍提高警覺隨時投入防救災

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（中央社記者溫貴香花蓮21日電）總統蔡英文今天視察花東防衛指揮部南美崙營區，指示國軍和災防指揮系統保持高度聯繫，持續確保動員能量，隨時投入防救災工作，且提高警覺，注意自身安全。

總統上午在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政、陸軍司令徐衍璞、副參謀總長執行官鄭榮豐、第二作戰區指揮官陳建義等人陪同下，前往花東防衛指揮部南美崙營區，聽取國軍支援0918震災救災執行簡報。

總統致詞時表示，上週末，台東縣的關山及池上分別發生了強震，加上大大小小的餘震，台灣各地陸續傳出災情，特別是花東地區災情較多。

總統表示，在地震發生後，國防部和第二作戰區除了完成應變中心一級開設，並且派遣兵力和各項機具，在花蓮玉里開設前進指揮所。這當中，國軍單位和地方政府密切合作，全力執行救災工作，展現出國軍「戰時能作戰、平時能救災」的效能。

總統感謝支援防救災的國軍弟兄姊妹，共同守護民眾的生命財產安全，讓民眾可以安心。

總統提出，有兩件事情國軍務必貫徹執行，第一，防救災工作視同作戰，請國軍和災防指揮系統保持高度聯繫，持續確保動員能量，隨時投入防救災工作。

第二，雖然近期餘震比較趨緩，但絕對不能掉以輕心。請所有投入防救災工作的同仁，一定要提高警覺，注意自身安全。

最後，她感謝所有人的努力和付出，並頒發加菜金，慰勉國軍的辛勞付出。（編輯：翟思嘉）1110921