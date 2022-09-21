國家防災日模擬東部強震 動員陸海空千人演練應變

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9月21日是國家防災日，內政部與財團法人賑災基金會合作，動員中央、地方政府、軍方及民間團體力量，共同進行大規模震災救災動員演練，總統蔡英文（前右2）也到場視導、慰勉防救災人員。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年9月21日

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）今天是921國家防災日，內政部與賑災基金會合作進行大規模震災救災演練，結合公部門和民間團體動員上千人模擬東部發生強震應變整備，總統蔡英文也到場視導、慰勉防救災人員。

內政部消防署今天發布新聞稿表示，民國88年發生九二一大地震，造成2415人死亡、10萬餘棟建物倒塌，政府多年來努力推動各種防救災措施，建構全國災害防救體系及應變機制，並透過平時強化救災演練與整備，以備災時能迅速應變。

由於今天是國家防災日，消防署指出，內政部與財團法人賑災基金會合作，並動員中央、地方政府、軍方及民間團體力量，共同進行大規模震災救災動員演練。

同時，蔡總統在內政部長徐國勇陪同下，也蒞臨現場視導，並慰勉防救災人員的辛勞。

消防署指出，近期花東地區連續發生多起有感地震，又以18日台東池上規模6.8地震釀災，引發民眾更加重視震災因應作為；因此，今年特別以花蓮縣外海琉球隱沒帶發生規模8.0地震為情境，進行震災應變作為的模擬演練。

演練項目內容特別模擬震災造成蘇花公路中斷情形，消防署說，除傳統公路運輸外，也啟動鐵路、海運及空運運輸，動員各式救災部隊進駐宜蘭縣及花蓮縣的集結點，再接續進行大規模震災人命搜救作業。

此外，也模擬在通訊中斷狀況下，如何建立緊急資通訊及視訊操演；另有國家級災難醫療救護隊（DMAT）災害緊急醫療應變實作演練，以及建物危險分級緊急評估、收容安置及志工管理等演練項目。

消防署表示，今天演練動員台灣本島19個縣（市）政府、18個中央部會、5大電信業者和各民間團體公司，共計1300餘人、100多輛車、C-130H型運輸機10架次及空勤直升機1架次，演練過程逼真緊湊。

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消防署提醒，地震發生沒有預兆，請民眾平時要多加留意各類防災資訊，將家具固定好，備好3日糧食飲水，並掌握附近避難收容處所位置，備妥避難包，與家人做好避難及緊急聯繫的約定。

若遇大規模地震發生，消防署呼籲，民眾應立即採取「趴下、掩護、穩住」的自保措施，並於震後檢查房子狀況，若有房屋傾斜、鋼樑外露等嚴重受損情形，或是餘震不斷，則應立即離開屋內，並關閉火源與電源，前往依親或避難收容處所，將損傷降到最低。（編輯：張銘坤）1110921