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總統府：未擋疫苗 勿分化公私協力防疫典範

2022/9/13 16:36（9/13 17:07 更新）
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總統府發言人張惇涵13日做出5點聲明強調，「政府沒有阻擋疫苗的問題，是政府民間共同解決問題」。圖為BNT疫苗。（中央社檔案照片）
總統府發言人張惇涵13日做出5點聲明強調，「政府沒有阻擋疫苗的問題，是政府民間共同解決問題」。圖為BNT疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北13日電）總統府發言人張惇涵今天做出5點聲明強調，「政府沒有阻擋疫苗的問題，是政府民間共同解決問題」，這是政府民間團結協力的防疫典範，而非分化彼此的選舉攻防。

針對媒體詢問去年鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟捐贈BNT疫苗相關議題，總統府發言人張惇涵下午表示，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約。並從9月起，陸續完成與COVAX、AZ及Moderna等疫苗採購合約，政府一直以來都努力洽購合法、有效的疫苗，確保人民健康安全。

張惇涵說，在過程當中，政府沒有人阻擋疫苗採購，也不可能阻擋疫苗採購，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言。有關BNT疫苗採購，張惇涵做出5點說明。

1、指揮中心昨天已再次還原BNT疫苗洽購過程。事實是，政府從2020年8月開始與BNT原廠洽談直接採購，到2021年1月，行政院核定疫苗採購案，甚至已完成議約，並在契約上簽署的階段，雙方商定自2021年3月後陸續交貨。

2、然而，遺憾的是，後續發生醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致台灣與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲。

3、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫苗都是「緊急授權」藥物，因此，可能會有一定程度的副作用或風險。所以，藥廠只會把疫苗賣給政府，是因為只有政府才有能力承擔風險，來擔保藥廠免責。EUA的審查與核發，及擔保藥廠免責，是民間單位無法做的事。

4、在去年鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟等三個單位陸續表達捐贈疫苗的意願後，總統蔡英文便在去年6月18日邀集鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音在總統府會晤，達成「全島一命、團結合力、越快越好」的共識。總統也在6月26日，與慈濟證嚴法師視訊，並表示政府一定會積極處理。

5、後續，透過「公私協力」模式，採取比照國外捐贈台灣疫苗的「多方雙層」契約方式，完成任務目標。過程當中，總統府、行政院及指揮中心共同努力，政府負責EUA的審核和後續疫苗配送施打計畫，三家單位出錢出力，政府民間也共同協調洽談採購契約，在大家相互合作下，才有慈濟昨天講的「在公私善的合作下，保護國人健康」的結果。

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最後，張惇涵說，蔡總統及執政團隊多次感謝鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟3家捐贈單位的義行善舉。實際上，蔡總統也不只一次當面感謝郭台銘、劉德音及證嚴法師的努力，讓BNT的疫苗採購案克服重重難關，順利完成。

他表示，總統府再次感謝3家捐贈單位的貢獻，與政府共同協力，讓台灣度過當時疫情挑戰。「政府沒有阻擋疫苗的問題，是政府民間共同解決問題」，這是政府民間團結協力的防疫典範，而非分化彼此的選舉攻防。（編輯：林興盟）1110913

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