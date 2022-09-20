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接見海外青年 賴清德：中國打壓越強國際挺台越明確

2022/9/20 13:35（9/20 14:31 更新）
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副總統賴清德（右6）20日在總統府接見海外專業青年研習會學員時表示，海外青年是台灣國力的延伸，盼在僑居地分享台灣價值及理念，讓當地企業家、民代及官員更清楚台灣是一個怎麼樣的國家。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年9月20日
副總統賴清德（右6）20日在總統府接見海外專業青年研習會學員時表示，海外青年是台灣國力的延伸，盼在僑居地分享台灣價值及理念，讓當地企業家、民代及官員更清楚台灣是一個怎麼樣的國家。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年9月20日
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（中央社記者溫貴香台北20日電）副總統賴清德今天表示，固然中國對台灣打壓越來越強烈，但國際社會對台灣的支持也越來越明確；他表示，總統蔡英文的理念就是「冷靜不躁動，理性不挑釁」，對於兩岸政策秉持和平對等、民主對話等原則。

副總統賴清德上午在總統府接見「2022年海外專業青年研習會」學員致詞表示，代表總統蔡英文歡迎海外青年回國，也感謝大家在僑居地展現台灣精神，不僅在工作崗位上事業有成，也非常關心台灣，並從事社區工作及文化宣傳。

他說，海外青年等於是台灣國力的延伸，一代接一代，一棒接一棒，不僅在台灣，也在世界各地展現台灣正面的力量。

副總統指出，世界已經進入一個新時代，從工業4.0、人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析、區塊鏈、AR、VR等所帶動的智慧新世代已經來臨，台灣也積極地朝智慧國家的目標前進。

因此，蔡總統提出六大核心戰略產業，都是因應下一個時代，台灣應該有的作為。在此狀況下，台灣非常需要青年人，不管是在國內出生、成長、學習的國人，或者像大家生長在僑居地，當台灣有需要的時候，也歡迎能夠回來，提供寶貴的意見，分享他國的做法。

副總統提到，地緣政治的變化也讓世界進入一個新時代，更需要海內外的青年、國人大家團結一致。以智慧新世代及地緣政治兩個面向而言，台灣這幾十年來，在科技產業、工商各個基礎表現不錯，這些也剛好是未來新時代產業鏈必要的關鍵，如果好好推動，將有利於台灣整體經濟發展。

他進一步說，再者地緣政治的變化，固然中國對台灣打壓越來越強烈，但國際社會對台灣的支持也越來越明確，像是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參眾兩院不分黨派的國會議員，以及日本與歐洲的國會議員等不斷來到台灣，以行動給予最強力的支持。

此外，賴副總統表示，蔡總統的理念就是「冷靜不躁動，理性不挑釁」，對於兩岸政策秉持和平對等、民主對話等原則，受到打壓不退縮，也不會走回對抗的老路，因此台灣贏得國際社會的信賴。

副總統認為，海外青年在僑居地，如果碰到當地企業家、當地的民意代表，或者有機會碰到當地政府官員，可以分享台灣的價值、理念，讓他們更清楚台灣是一個怎麼樣的國家。青年在海外代表著台灣國力的延伸，台灣未來的發展，需要大家群策群力投入一份力量，因為青年就是國家未來發展的支柱。（編輯：黃國倫）1110920

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