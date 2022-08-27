數位部揭牌 唐鳳：3層面建構全民數位韌性

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（中央社記者賴于榛、蘇思云台北27日電）數位發展部今天上午揭牌，首任部長唐鳳表示，數位部核心理念是「全民數位韌性」，要從社會共融、產業轉型、應變韌性等3層面建構相關基礎，盼數位人才投入數位部，共同加強資安防護。

數位發展部上午舉行揭牌暨部長布達典禮，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、秘書長李孟諺、發言人羅秉成、政務委員兼國科會主委吳政忠、政務委員鄧振中等人出席見證台灣數位發展里程碑。

蘇貞昌致詞時表示，數位部由前政務委員郭耀煌奠定起頭基礎，唐鳳接續，今天正式揭牌是令人興奮的時刻，盼大家一起讓台灣更好。

唐鳳說，數位部的英文簡稱moda，期許能成為台灣數位發展的「馬達」，建構全民數位韌性，連結公民與技術，提升產業及安全，加速社會數位發展，實現智慧國家的願景。

唐鳳表示，面對即將邁入的WEB3.0時代，讓她想到如同英國作家狄更斯在「雙城記」中所說，「這是最好的時代也是最壞的時代」。

她說，數位應用有時被連結到詐騙、炒作等負面用途，但也有更多用於藝術創作、憑證、身分認證等多元正面的用途，實際上是好是壞，端看如何使用。

唐鳳表示，數位發展部的核心理念是「全民數位韌性」，要運用數位工具，透過社發、產發、突發等「3發」，從社會共融、產業轉型、應變韌性這3個層面建構全民數位韌性的基礎，如同遇上疫情天災，不僅能面對，還能一次次更強韌。

她說，因應數位部未來持續成長的業務，預計年底將成立「行政法人國家資通安全研究院」，將持續向民間徵才，以彈性用人機制吸引具有數位專長的人才，不限學歷，只看戰力，也因此數位部約聘比例會比其他部會來得高。

數位部首年編制員額可以有近300人的約聘人員，引發立委質疑。蘇貞昌活動前接受媒體訪問時表示，相關人員聘用組織法中皆有規定，當初有鑑於數位人才來自民間，為活化運用相關規定，可聘用民間各方人才，並經立院三讀通過，都是依法行政。

揭牌儀式結束後，唐鳳為蔡總統與蘇貞昌等人導覽參觀數位發展部辦公室，並展示使用手機行動憑證簽核的數位部第一份電子公文。

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數位部首任部長為唐鳳、2位政務次長分別由國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通票證公司前董事長李懷仁出任。

另外，數位部下設數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司、多元創新司6個司級機關，以及數位產業署與資通安全署等2個署級機關，並籌設「行政法人國家資通安全研究院」。（編輯：黃瑞弘）1110827

數位發展部27日上午在延平南路辦公大樓前舉行揭牌暨部長布達典禮，由行政院長蘇貞昌（左）頒授任命令並交予印信給數位部首任部長唐鳳（右）。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日