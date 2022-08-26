數位發展部明年預算57億 另前瞻基礎建設編列160億

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（中央社記者賴于榛台北26日電）數位發展部籌備工作小組今天指出，數位部明年編列預算總額新台幣57億元，占行政部門總預算2兆7191億元約0.2%，另外編列的160億餘元前瞻預算，多是用於執行各部會移撥到數位部的計畫。

鏡週刊今天報導，國民黨立委賴士葆質疑，沒人知道數位部逾200億元的預算要怎麼花；民眾黨立委蔡壁如則說，數位部第一年預算員額近600人，卻預計有半數約聘人員，恐怕是增加私相授受的空間。

數位發展部籌備工作小組今天透過媒體群組指出，數位部明年所編列的預算總額，為數位部含資通安全署、數位產業署的公務預算約57億元，其中含各部會移撥業務與預算約32億元；數位部預算占行政部門總預算2兆7191億元約0.2%。

另外，數位部編列160億餘元前瞻預算。籌備小組說，這多是由各部會移撥到數位部繼續執行的計畫，包括智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、數位人才淬煉、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益服務等內容，並非數位部成立所新編預算。

籌備小組指出，數位部預算57億元，加上編列第4期前瞻基礎建設特別預算約160億餘元，可運用經費才達到約218億元。

籌備小組也解釋，數位部聘用人數上限300人，是基於立法院三讀通過的數位發展部組織法第7條、數位發展部資通安全署組織法第5條，以及數位發展部數位產業署組織法第5條，且編列預算及進用人員都依相關規定辦理，也受立法院審查與監督。

籌備小組說，外界將數位部200多億預算與聘用人事費用劃上等號，實屬對於預算內涵的誤解。

根據主計總處資料，明年度總預算按機關別來看，國防部預算最高，主管經費達4151億元；衛福部3704億元第2、教育部2919億元第3，經濟部2165億元居第4位。（編輯：林興盟）1110826