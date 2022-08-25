財政部：明年債務比率31%比今年低 距債限有2兆空間

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（中央社記者張璦台北25日電）媒體報導，台灣明年度舉債恐破公債法上限；財政部今天回應，112年度中央政府債務比率為31%，較今年度預算數31.8%低，且距債限40.6%仍有約新台幣2兆元的空間，並沒有報載所稱「恐破公債法」情事。

有媒體報導，新一年度預算案的舉債總額不但有可能突破公債法限制，台灣累積債務未償餘額更上看6.6兆元，創下台灣有史以來債務總額新紀錄。

財政部國庫署發布新聞稿指出，民國112年度中央政府1年以上公共債務未償餘額預估為6兆6748億元，總預算及各特別預算（含COVID-19特別預算）舉債均納入未償餘額計算，並無排除債務存量計算。

國庫署表示，112年度總預算案編列舉借1736億元，併計特別預算舉債2128億元，債務比率31%，較今年度預算數的31.8%為低，距離公共債務法存量上限40.6%，仍有9.6個百分點、約2兆元；債務比率自101年底的36.3%已逐年下降，也無報載所稱舉債恐破公債法的情事。

同時，國庫署說明，所謂國債鐘數據，是中央政府總預算及特別預算的長期債務與短期債務合計數；其中，短期債務的舉借是為因應短期庫款收支調度，長期債務增加則主要是為因應全球性疫情，支應各部會防治、紓困經費及提振景氣資金需求。

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國庫署指出，國債鐘平均每人負擔債務已自今年6月26.7萬元，降至8月19日的25.2萬元，預估8月底下降至25.1萬元。同時，今年度總預算編列債務還本960億元已全數執行完畢，並將視整體財政情況及歲入執行情形適時增加還本，以降低債務負擔。

另外，國庫署表示，台灣財政管理成效獲國際信用評等公司肯定，財政部未來仍將審慎辦理國家債務管理，持續財政改善成果，營造有韌性的財政環境。（編輯：楊凱翔）1110825