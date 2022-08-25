前7月歲入逾1.7兆執行率124% 財部審慎因應4利空

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（中央社記者張璦台北25日電）財政部統計，截至7月底止，111年度中央政府總預算歲入累計實收新台幣1兆7262億元，執行率124%達標；官員表示，疫情反覆、物價上漲壓力及主要國家升息、地緣政治，對整體歲入執行增添不確定性，國庫署將審慎掌握因應。

中央政府的歲入包含稅收、非稅課收入，財政部國庫署今天召開例行記者會，公布截至7月底止，111年度中央政府總預算歲入執行結果，實收數達1兆7262億元、年增2595億元，預算達成率（累計實收數占全年預算數）76.1%。

國庫署副署長顏春蘭指出，歲入執行情形中，前7月稅課收入累計實收數1兆5180億元，預算達成率79.7%、執行率（累計實收數占累計分配預算數）達127.2%，較去年同期增加2434億元。

她指出，這主要是營利事業所得稅、綜合所得稅及營業稅分別增加2363億元、725億元及170億元，證券交易稅、貨物稅分別減少614億元及210億元，與其他各項稅課收入增減互抵的結果。

非稅課收入方面，包含營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款及其他收入等，前7月累計實收數2082億元，預算達成率57.3%，執行率104.7%，較去年同期增加161億元。

顏春蘭表示，主要是營業盈餘及事業收入，與其他收入，分別增加144億元及26億元，與罰賠款收入減少19億元等增減互抵的結果。

分析營業盈餘及事業收入呈現年增，顏春蘭指出有2大原因，首先，陽明海運去年獲利亮眼，今年配發20元的股利，挹注國庫收入；再者，央行上半年繳庫數高於去年。

至於其他收入呈現年增，顏春蘭說，主要是國防部專案有結餘款和匯差。另外，罰賠款收入落入年減，則是因為去年大額、非常態案件比今年多。

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她指出，由於歲入執行情況良好，除原編列年度舉債440億元未辦理舉借外，債務還本960億元也已經於7月全數執行。

顏春蘭表示，台灣經濟基本面好，對台股、歲入都持樂觀態度，今年前7個月歲入執行優於預期，不過考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆、物價上漲壓力、主要國家升息、地緣政治等因素，確實對整體歲入執行增添不確定性，國庫署將持續掌握各項情勢發展，審慎評估相關事件影響，適時因應。（編輯：楊蘭軒）1110825