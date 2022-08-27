唐鳳：數位部無監理業務 不做數位極權老大哥

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（中央社記者賴于榛、蘇思云台北27日電）首任數位部長唐鳳今天表示，數位發展部並沒有監理與特許的業務，「不做數位極權的老大哥」，而是要運用數位工具，協助大家數位轉型，達到全民數位韌性的核心理念。

數位部今天揭牌，面對各界質疑約聘人力可達300人，以及是否有網軍進駐等議題，唐鳳今天都做出相關說明。

唐鳳在揭牌典禮致詞時表示，數位發展部就是要運用數位工具，來達到「全民數位韌性」的核心理念。所謂的韌性（Resilience），指的是當遇到疫情、天災等等不利情況時，不但要能撐得住，更要能從打擊中迅速恢復，並從中學習、強化自身體質。

她說，數位發展部不做監理與特許，不做數位極權的老大哥，而是透過「3發」，也就是社發、產發、突發，從社會共融、產業轉型、應變韌性這3個層面來建構全民數位韌性的基礎。

隨後在媒體交流時間，被問及數位部是否會是網路的主管機關時，她再次解釋，數位部不做特許跟監理工作，所以任何行業如果有特許跟監理的業務，都沒有轉移到數位發展部，數位部主要是幫忙大家進行數位轉型。

唐鳳日前接受德國之聲專訪時曾提到「資通電軍」也引發關注，她說，資通電軍屬於國防部編制，主要負責在混合戰時保衛關鍵基礎設施與國家部隊，未來數位部也會跟資通電軍聯防，保持密切合作。

另外，媒體關注數位中介服務法是否將與數位部跨部會協調，唐鳳表示，這部分採取跨部會協調，會蒐集、反映各界利害關係人意見，先前數位產業署也拜會很多公協會獲取相關建議。

唐鳳也強調，行政院長蘇貞昌已再三表示，數位中介服務法若沒有足夠共識就不會推動，因為這部分社會溝通工作很重要。（編輯：翟思嘉）1110827