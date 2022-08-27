數位部約聘可近半引質疑 唐鳳：朝野支持擴大進用

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（中央社記者賴于榛台北27日電）數位發展部遭質疑約聘人員可達300人，首任部長唐鳳今天解釋，資安人才在業界非常搶手，因此要透過彈性的敘薪機制吸引相關好手，且朝野黨團去年也都支持擴大進用。

數位部目前員額編列598人，依組織法規定，最多可有300名約聘人員，近日遭民眾黨立委蔡壁如質疑增加私相授受的空間。

唐鳳今天出席數位部揭牌典禮時表示，數位部的約聘比例在立法院各黨團的期許上，將比各部會高，這是法定編制。

唐鳳隨後在媒體交流時段說明，數位部1部2署的約聘人員上限是300人，去年立院討論數位部組織法時，各黨派包含在野黨團都有提出要擴大人力進用，最後三讀的版本是數位部約聘人員上限100人，另外兩個署則是上限共200人。

唐鳳表示，但如同高速公路速限一樣，數位部約聘人員不會一啟動就加到300人，首波主要是事務官為主。

她說，隨著年底「國家資通安全研究院」成立，預計招攬更多民間好手，敘薪彈性也會比較高，但約聘人員也不會立刻衝高，而是之後再慢慢增加。

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針對立委質疑預算編列過多，唐鳳也說明，數位部明年編列的預算總額，包含數位部以及資通安全署、數位產業署的公務預算約新台幣57億元，其中含各部會移撥業務與預算約32億元，預算占行政部門總預算2兆7191億元約0.2%。另外，第4期前瞻基礎建設特別預算約160億餘元。

數位部首任部長為唐鳳、2位政務次長為國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通票證公司前董事長李懷仁出任，常務次長為葉寧；另外，數位部下設數位策略司、韌性建設司等6個司級機關，以及數位產業署與資通安全署2個署級機關，並籌設行政法人國家資通安全研究院。（編輯：黃瑞弘）1110827