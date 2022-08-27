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數位部揭牌 蔡總統：邁向智慧國家願景

2022/8/27 11:05（8/27 11:41 更新）
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總統蔡英文27日上午出席數位發展部揭牌暨部長布達典禮表示，數位發展部將整合資訊、資安、電信、傳播及網路等5大領域的業務內容，相信能夠作為國家數位轉型的引擎，強化全民協力、共創共融。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
總統蔡英文27日上午出席數位發展部揭牌暨部長布達典禮表示，數位發展部將整合資訊、資安、電信、傳播及網路等5大領域的業務內容，相信能夠作為國家數位轉型的引擎，強化全民協力、共創共融。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
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（中央社記者蘇思云、賴于榛台北27日電）數位發展部今天舉行揭牌典禮，總統蔡英文表示，數位發展部揭牌是台灣落實數位轉型的里程碑，讓台灣成為全世界少數擁有數位專責部會的國家，相信可以為台灣打造更完善的數位發展環境。

數位發展部今天上午舉行揭牌典禮暨部長布達典禮，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都親自出席。

蔡總統致詞時表示，讓台灣邁向智慧國家、數位島嶼是執政團隊最重要目標之一，之前提出政府組織改造，其中包括成立專責的數位發展部會，提升政府治理能力，並且貼近國家發展需求。

她說，經蘇貞昌所帶領的行政團隊及相關單位努力，今天兌現這項承諾，讓台灣成為全世界少數擁有數位專責部會的國家。

蔡總統表示，數位發展部揭牌會是台灣落實數位轉型的里程碑，也是打造國家數位韌性的關鍵作為，未來數位發展部整合資訊、資安、傳播、網路、電信等5大領域業務，相信在數位發展部部長唐鳳帶領下，數位發展部可以作為數位轉型的引擎，強化全民協力、共創共榮，為台灣打造更完善的數位發展環境。

蔡總統表示，政府強化整體數位基礎建設，可以在這項基礎上開創更多數位創新的可能性，也透過提供豐富多元的即時開放資料，讓數據應用發揮更大的價值。數位產業署的任務就是協助企業加快落實數位轉型。台灣有高達9成企業是中小企業，更要透過政府整合資源、有計畫地提供協助。

蔡總統表示，近期國際情勢發展，可以看到複雜多變的資安威脅無所不在，為了因應境外勢力複合式的資訊作戰，要打造更高層級的國防資安聯防體系，資通安全署將統合、管理、執行資安防護，以及培訓資安人力的重任，今年年底將會成立行政法人國家資通安全研究院，精進強化資安技術研究，提升整體資安防護體系。

她說，面對這些挑戰，要再次強調「資安就是國安」，並強化政府公開資訊的公益性，促進整個政府跟民間社會的公私協力，持續努力成為國際開放資料的標竿，希望促進更多的合作。今天數位發展部的成立只是起點，相信未來可以一起邁向民主典範、智慧國家的願景。（編輯：翟思嘉）1110827

數位發展部27日上午舉行揭牌暨部長布達典禮，行政院長蘇貞昌（圖）出席致詞。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
數位發展部27日上午舉行揭牌暨部長布達典禮，行政院長蘇貞昌（圖）出席致詞。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
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