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中國禁文旦 蘇貞昌：台灣不賣主權只賣農產品

2022/8/27 16:04（8/27 16:34 更新）
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行政院長蘇貞昌（後左）27日下午到台南市麻豆區行銷當地特產文旦，不過因天氣炎熱、高溫難耐，蘇貞昌也貼心請現場工作人員先脫下文旦人偶裝，以防熱傷害上身。中央社記者張榮祥台南攝 111年8月27日
行政院長蘇貞昌（後左）27日下午到台南市麻豆區行銷當地特產文旦，不過因天氣炎熱、高溫難耐，蘇貞昌也貼心請現場工作人員先脫下文旦人偶裝，以防熱傷害上身。中央社記者張榮祥台南攝 111年8月27日
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（中央社記者張榮祥台南27日電）中國禁止台灣文旦進口，行政院長蘇貞昌今天前進台南麻豆行銷文旦；蘇貞昌表示，台灣不賣主權，不賣尊嚴，只賣農產品。

台南今天豔陽高照，蘇貞昌下午抵達台南市麻豆區行銷文旦；蘇貞昌指出，台灣文旦以麻豆最出名，他不知道其他地方也產文旦，因所有文旦都貼上「麻豆」標籤；目前正是品嚐文旦的好時機，不用搶，人生劇本早已寫好，不要太計較。

蘇貞昌表示，台灣文旦被政治阻擋，但台灣不賣主權，不賣尊嚴，只賣農產品，「若你不要，自然有其他地方要」，台灣公道做生意，農產品雖一再被中國糟蹋，卻銷往更多地方，反而讓美國、加拿大和日本更愛台灣農產品。

蘇昌貞說，政府會拿出方法，包括冷鏈，調節及通路等，讓政治無法糟蹋台灣文旦，更將台灣文旦賣給全世界。

行政院農業委員會主委陳吉仲也表示，台灣今年出產7萬公噸文旦，希望在2週時間售盡，目前已外銷1000公噸，農委會外銷目標是3000公噸。（編輯：黃世雅）1110827

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