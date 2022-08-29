警械使用條例修法受關注 蘇貞昌：要做警察後盾

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）立法院新會期將至，警械使用條例、外役監條例修法受各界關注。行政院長蘇貞昌今天說，盼盡快整理各方意見、檢討不足之處，讓警察好好使用警械維護治安，做警察的後盾。

立法院新會期9月1日報到，在台南殺警案後，對於推動的優先事項，朝野黨團關注警械使用條例、外役監條例修法。蘇貞昌今天出席高雄旗津區第二條過港送水管工程通水典禮接受媒體聯訪表示，行政院通過警械使用條例後，已送到立法院一段時間，各界有不同意見，希望能盡快整理出來，讓警察能適當使用警械，保護國人、維護治安，「我們應該做警察的後盾」。

蘇貞昌提及法務部長蔡清祥今天連續整天開會，就是要檢討外役監條例等相關條例不足之處，盡快整理出來，希望能做到最好，也希望國人支持。

另外，基隆水情吃緊，蘇貞昌說，今年是歷史上首次到現在還沒有颱風，整個基隆地區嚴重缺水，水公司、水利署、經濟部已早做因應，希望國人因應這種極端氣候，平常多節約用水。政府也會從各方面調度水，不讓人民受缺水之苦，包括總統蔡英文上任以來，提出新台幣1300億元的「前瞻」預算，就是要對水資源做各種預防跟疏導，讓各地不同水供需互通有無。

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，是否衝擊民進黨桃園市長參選人鄭運鵬選情。蘇貞昌指出，任何動作對選舉當然都會有影響，「但愈是這樣，愈會刺激支持鄭運鵬的人更加努力」。鄭運鵬承擔重任，相信桃園鄉親為了將來，一定會選擇最好的人才。

至於美麗島電子報董事長吳子嘉指中央流行疫情指揮中心跟鴻海創辦人郭台銘購買疫苗價格「價差1億美元，是準備要貪汙」、「合約封存30年則是為了不讓民眾知道」等說法，蘇貞昌直斥「造謠生非」。

他說，公文保存期限和契約保存期限不同，公文之所以要保存久一點，就是不要太快銷毀，隨時可讓各方查閱清楚。當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，台灣要跟世界搶疫苗非常不簡單，公務人員非常辛苦，卻被為選舉造謠無端抹黑「這種行為非常不應該」。（編輯：孫承武）1110829