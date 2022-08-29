旗津第二條過港送水管通水 提升供水穩定性

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（中央社記者曾智怡台北29日電）行政院長蘇貞昌今天主持台水公司「旗津第二條過港送水管工程」通水典禮，工程已於8月完工通水，可提升約1萬用水戶供水可靠度，增加每天供水量約1.02萬立方公尺，有助旗津地區民生供水穩定並兼顧產業發展。

蘇貞昌今天主持台水公司17條「備援幹管複線工程計畫」中第1條完工的「旗津第二條過港送水管工程」通水典禮，台水透過新聞稿表示，鑑於去年的旱災危機，蘇貞昌特別叮囑加緊趕辦備援管線，在台水公司的努力下，今年8月已完成17條備援管線中第1條的通水。

台水說明，旗津區現況供水是採經高雄港過港隧道的600公釐鋼管作為送水管線，這條管線於民國73年7月完工通水，至今使用逾38年，是現有通往旗津區唯一送水管線，維修或更新不易，為利於後續原有管線維護及提升供水穩定性，增設第2條送水管。

台水指出，「旗津第二條過港送水管工程」施工採用HDD（水平導向鑽掘）工法，由陸地鑽掘至海床下後，跨越高雄港連接前鎮區及旗津區的既有管線，管線長度為1075公尺，口徑達710公釐，為台水公司第1次採用的大口徑長距離創新施工方式。

台水進一步說，埋設的管線材質採用抗腐蝕且使用年限高的HDPE（高密度聚乙烯管），該管種具有抗腐蝕不易劣化、耐用年限超過50年及耐震強度可達7級等特點，可確保長年埋設於海平面下30公尺不易有鏽蝕狀況產生損壞，且對於港區船運及浚渫均不造成影響。

台水表示，本工程施工期間為110年5月至111年8月，工程用地申請牽涉多個管理單位，經台水公司積極溝通協調，得以及早進場施工；管線現已完成通水，可提升約1萬用水戶供水可靠度，增加供水量約1.02萬CMD（每日立方公尺量），對於旗津地區民生及產業有莫大助益。（編輯：張均懋）1110829