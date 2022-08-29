蘇貞昌：台灣雖非聯合國會員 仍有決心反貪腐

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行政院長蘇貞昌（圖）29日在行政院玉山廳接見聯合國反貪腐公約第2次國家報告國際審查委員一行，他致詞表示，台灣雖非聯合國會員國，但對於反貪腐，國家有決心進行各方面努力。中央社記者謝佳璋攝 111年8月29日

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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院長蘇貞昌今天說，台灣雖非聯合國會員國，但對反貪腐有決心做各種努力；國際審查委員會主席荷西‧伍格式說，持續、廣泛的政策打擊貪腐是對的方向，台灣也朝這方向穩健前進。

蘇貞昌下午在行政院發言人羅秉成、法務部次長陳明堂、廉政署長莊榮松陪同下，接見聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查委員會主席荷西‧伍格式（José Ugaz）等一行。

蘇貞昌致詞時表示，台灣雖非聯合國會員國，但對於反貪腐，國家有決心進行各方面努力，不但國內法化，還進行國家報告；這次邀請德高望重、有經驗的各位擔任審查委員，相信更能檢驗出政府的相關成果與不足的地方。

蘇貞昌指出，近3年全世界受武漢肺炎疫情衝擊有很多困難，台灣政府控制疫情，被世界肯定，同時經濟更創下佳績；無論新聞自由、民主發展，也在世界權威機構評比中大有進步，但台灣不敢自滿，認為政府及各方面反貪腐工作，更要竭心盡力。

蘇貞昌說，第一次審查委員給台灣很多建議，政府也努力做很多改善；這次希望也能給台灣指教，讓台灣更進步。

荷西‧伍格式表示，「貪腐」會嚴重傷害個人、社會、政府，也讓人民沒辦法增加生活品質、享有基本需求，因為一些人的私利，可能導致貧窮、邊緣的人無法脫貧、不被社會接納，貪腐在世界各國是非常嚴重的危害。

荷西‧伍格式說，世界上沒有任何國家，能逃過貪腐的侵害，對社會穩定、發展都是嚴重威脅。台灣雖不是聯合國成員、沒有義務履行聯合國反貪腐公約，但還是持續努力在國內法律上與聯合國反貪腐公約對接。

荷西‧伍格式表示，台灣在2010年成立廉政署、2015年通過聯合國反貪腐公約施行法，強調並推動清廉治理，在2018年發布第一次國家報告、同年也邀請國際審查委員會來台，當時他擔任委員會主席。

荷西‧伍格式指出，審查委員會的專家都認可台灣在反貪腐面的努力，2019年的報告結論性意見中，提出22點肯定內容，行政院也備查、列管371項指標持續追蹤，並在2020年提出期中報告。2022年再次邀請審查委員會，進行第二次國家報告審查。

荷西‧伍格式表示，台灣在反貪腐的作為非常重要，從2010年起就展現決心，有很棒的成果受到國際認可；貪腐的問題需多管齊下，持續、廣泛的政策來打擊貪腐，是對的方向，台灣也朝這方向穩健前進，相信台灣在反貪腐上能持續進展。（編輯：蘇志宗）1110829

行政院長蘇貞昌（右）29日在行政院玉山廳接見聯合國反貪腐公約第2次國家報告國際審查委員會主席荷西．伍格式（José Ugaz）（左）等一行，感謝國際審查委員不辭辛勞來到台灣。中央社記者謝佳璋攝 111年8月29日