頒發孝行獎 蘇貞昌：可以照顧也是一種好命

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（中央社記者賴于榛台北30日電）第40屆全國孝行獎共30人獲獎，行政院長蘇貞昌今天出席表揚典禮時，除了肯定並感謝長期盡孝的楷模，也感性說羨慕還能盡孝道的人，「長輩停留多久都是上天的安排；可以照顧也是一種好命」。

內政部今天舉辦第40屆全國孝行獎表揚典禮，表揚長期陪護組、扶助實現組、顯親傳孝組、同心協力組及善用資源組5個組別，共30位孝行楷模，年紀分布自15歲至79歲。

內政部指出，獲獎楷模中，苗栗縣廖宏仁因與家人手足一起報名居家照護課程，同心盡孝、相互支援，共同守護父母的健康獲選楷模；花蓮縣陳姵葳以樂觀開朗精神陪伴失明祖母，當起祖母第2雙眼睛，平日互相照顧，一同煮飯，分享生活趣事，感情令人欽羨。

另外，台北市劉佳樺的父親因長期臥床且行動不便，她總在下班後趕著照顧父親，且為能讓父親妥適被照顧，透過政府長照資源的協助，申請居服員每日協助父親翻身、洗澡或外出等照護。

蘇貞昌與內政部長徐國勇雙雙出席典禮，現場活動特別安派今天親自到場的29位楷模走上紅地毯，由蘇貞昌與徐國勇在尾端鼓掌迎接。

蘇貞昌致詞時說，今年獲獎楷模有在校學生，也有高齡的長輩，這很不簡單；而紅地毯的設計橋段不錯，顯示國家重視也認真舉辦活動，藉由活動讓民眾都能看到典範作為，讓孝行普天下。

話鋒一轉，蘇貞昌說，除了肯定、欽佩也是羨慕各位楷模，因為要盡孝道時間都有限，長輩停留多久都是上天的安排。

他說，母親94歲過世前，當時待業的他都與太太開著車，載著母親去玩，雖然有時會因為小時候的照顧議題，或是要不要吃包子等事情與母親頻頻鬥嘴，差點吵架，但仍是覺得幸福，「有時候照顧長輩真的顧到會起肖，有顧過就知道；但是可以照顧就是一種好命」。

蘇貞昌也笑著指出，孝行很多種，除了媳婦孝敬公公、婆婆，女婿也應該要孝敬岳父、岳母，像他就會與太太一起煮飯、送餐。

他表示，這個年代大家都忙，孝順不孝順的人都有，而社會百態他看得很深入，要多鼓勵孝順的人、體諒做不到的人，緣分有長、有短、有多、有少，做得到、做不到都隨緣，但政府可以透過機制，方方面面來協助。

蘇貞昌說，總統蔡英文2016年上任時，長照經費為新台幣47億元，今年已經達到600億元，明年650億元，就是因為政府知道，長照很不簡單，有時候心有餘而力不足，或是照顧了一整年，總是會有突發狀況需要協助。

他表示，2016年至今，台灣長照據點從700個成長為1萬1千個，照服員從2萬5000人增加至9萬人，接受長照服務者從10萬人提升至40萬人，除了民眾的孝順之外，政府也有努力、有效率，合理運用民眾納稅錢讓國家機制更完善。（編輯：翟思嘉）1110830

行政院長蘇貞昌（中）、內政部長徐國勇（左）30日在台北出席111年全國孝行獎表揚典禮，蘇貞昌與本屆年僅15歲的孝行獎得主陳誼臻（右2）合影留念。中央社記者吳家昇攝 111年8月30日