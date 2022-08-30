中國無人機頻擾 蘇貞昌：相信國軍最適當方式因應

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中國無人機近來頻繁侵擾台灣外島。行政院長蘇貞昌（右）30日受訪時表示，國軍堅守台灣主權及堅決維護台灣安全，相信國軍以最適當的方式因應，若須添購裝備會全力支持。左為行政院發言人羅秉成。中央社記者謝佳璋攝 111年8月30日

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（中央社記者劉世怡台北30日電）中國無人機近來頻繁侵擾台灣外島。行政院長蘇貞昌今天表示，國軍堅守台灣主權及堅決維護台灣安全，相信國軍以最適當的方式因應，若須添購裝備會全力支持。

行政院長蘇貞昌出席聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議開幕式之前，針對媒體提問做出上述表示。

中國民用無人機近期多次到金門軍方營區拍攝，引發各界關切。國防部強調會「捍衛國家安全，適切反制」，中國外交部發言人趙立堅則辯稱，派中國無人機到「中國領土」上去飛一飛不值得大驚小怪。

蘇貞昌表示，國軍一直以來讓國人及全世界看見，在總統蔡英文領導下，堅守台灣主權及堅決維護台灣的安全，而中國一再地軍機繞台，現在又以無人機來騷擾，還大張齊鼓向全世界去說，他是如何侵門踏戶，相信國軍會用最適當的方式因應；對於國軍需要任何裝備添購，也都會全力支持。

媒體提問，台灣人赴柬埔寨詐騙頻傳，與柬國是否有聯絡管道，如何救援台灣人。

蘇貞昌說，對於受害的台灣人會盡全力去救助，有一批一批救回來，甚至還有罪犯混雜其中也沒有放過，已逮捕許多人移送法辦，也收押好幾人，會持續不斷盡力去救助在國外受難的台灣人，同時也絕不放鬆，針對國內黑道與國外犯罪集團勾結，使國人受侵害，會盡全力去防範，並對連結的巢窟破除。（編輯：張銘坤）1110830