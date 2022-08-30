基隆水情吃緊 八斗子設海水淡化廠

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基隆水情吃緊，市長林右昌（圖）30日表示，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌非常關心基隆水情，蘇貞昌也指示水利署加速設置海水淡化廠，台水公司29日已完成簽約，海水淡化廠會設在八斗子漁港廢油庫，這兩天就會進場施作。中央社記者王朝鈺攝 111年8月30日

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市水情吃緊，市長林右昌今天說，行政院長蘇貞昌已指示水利署加速設置海水淡化廠，地點在八斗子，今天或明天就會施作。開工70天後，每天供水量可達9000噸，發揮應急功能。

林右昌在市務會議後記者會表示，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌非常關心基隆水情，蘇貞昌也指示經濟部水利署加速設置海水淡化廠，台灣自來水公司昨天已完成簽約，海水淡化廠會設在八斗子漁港廢油庫，今天或明天就會進場施作。

林右昌說，開工後40天每天供水量可達2000噸，開工後50天每天可供水7000噸，開工後70天每天可供水9000噸，海水淡化廠是用來因應不時之需，如果持續都沒有降雨，就可發揮應急功能。

林右昌表示，颱風軒嵐諾往西南方向偏轉，有可能靠近台灣北部，市務會議時根據氣象團隊預報，這週從下半週開始，基隆市有連續3天降雨機率，且雨勢不小，新北市雙溪和貢寮區也可能有超過100毫米雨量，若颱風能依預報進到台灣北部海域，對解除旱象會很有幫助。

林右昌說，市府一直在關注水情，昨天原本要針對游泳池採取停用措施，但根據氣象預報，颱風有非常高的機率往台灣方向前進，下半週應該會有較強降雨，市府因此暫時不會針對游泳池或非民生用水實施強制管制措施。

林右昌表示，市府會視這波降雨後整體水情滾動檢討，在確保民眾供水無虞前提下進行政策調配，另外，包括台水公司、國軍，還有台積電支援的大型水車都已到位，且軍方已進駐麗景江山社區G區，雖然基隆市還沒下雨，但市府有信心這幾天可穩定供水，期待天降甘霖待旱象解除後，緊急措施就能有所緩解。

立法委員蔡適應指出，基隆的水情依然嚴峻，他向國防部反映狀況，經國防部和經濟部協調，今天派出關渡指揮部4輛消防水車到基隆女中載水運補至麗景江山社區，後續總共會有50輛次的運補作業，台積電也支援6輛水車運補，透過官方和民間合作，希望能解燃眉之急，減少民眾提水的辛苦。

上午8時不到，來自全台的水車已聚集在基隆新山淨水廠等待加水，現場超過20輛水車，台水公司表示，已緊急調度全台自有水車48輛及申請國軍支援水車50輛，台積電也允諾支援大型20噸水車6輛，協助補注高地配水池。

台水公司第1區管理處副處長李基城表示，台水和國軍水車每天上午7時開始取水，每輛車每天送水4趟直到晚間10時結束，因有司機對路線不熟悉，台水也會配置隨車人員協助，此外，因應國軍水車進駐，新山水庫原先開放區域暫時不對外開放。（編輯：方沛清）1110830