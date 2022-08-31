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李仲威請辭 30日提前召開主管會議告別

2022/8/31 16:44
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（中央社記者賴于榛、洪學廣台北31日電）行政院今天表示，海洋委員會主委李仲威因需侍奉高齡母親，辭意甚堅，院長蘇貞昌勉予同意李仲威的辭呈，並自9月2日生效。李仲威昨天提前召開主管會議告知離職，並與同仁告別合影，送別氣氛溫馨。

海洋委員會秘書處科長王靖雲下午接受中央社記者電訪表示，李仲威昨天提前召開主管會議，向大家告知離職的事，同仁也是近日才聽說他要離職，送別氣氛溫馨。李仲威在主管會報結束後，也到各辦公室向同仁告別合影致詞，並感謝大家辛勞付出，但未提及辭職原因。

行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組表示，李仲威日前以家庭因素為由提出書面辭呈，蘇貞昌隨即慰留，並高度肯定李其任內的表現。

羅秉成說，不過李仲威因需侍奉高齡母親，辭意甚堅，最後蘇貞昌尊重其決定，昨天批示「事親日短，報國時長」，勉予同意辭呈，並自9月2日生效。

羅秉成說，海委會政務副主委蔡清標日前也請辭歸建，蘇貞昌併予同意；至於，海委會因人事異動的繼任人選，待確定後將適時對外發布說明。（編輯：郭無患、蘇龍麒）1110831

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