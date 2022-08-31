是否與林佳龍辯論？侯友宜：該做的都會去做

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市長侯友宜今天被問到是否願意與民進黨新北市長參選人林佳龍辯論，他表示，透過透明公開的選舉方式，是必經的過程，「我們該做的事我們都會去做」。

民進黨新北市長參選人林佳龍30日登記參選時，呼籲市長侯友宜在登記申請表欄位勾選「辯論」，而非「政見發表會」，要有接受辯論的勇氣，讓人民檢驗每個參選人，這才是真正民主之道、人民之福。

侯友宜今天在市政會議後接受聯訪被問，「林佳龍希望市長也勾辯論，那你會勾嗎」？他表示，上次的選舉都按照自己的選舉步驟，該做什麼就會做什麼；記得上次也跟競選對手、現任行政院長蘇貞昌一起辯論過，所以在這一次選舉的規劃，還是會按照既定的步驟來做。

記者追問，「既定的步驟就是會跟林佳龍一起來辯論，是嗎？」他沒有正面回答，只重申，選舉的過程透過透明公開的選舉方式，相信這是必經的過程，該做的事都會去做。

記者詢問，林佳龍預計9月會邀請副總統賴清德輔選，那未來總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也會助選，會不會感到有點壓力？

侯友宜說，他訴求的對象是選民、新北市民，用自己的行動方式與市民站在一起。市長的態度是面對市民解決問題，讓民眾看到城市的進步，努力做事情才最重要。

至於未來是否規劃到各縣市輔選？侯友宜表示，新北市與各縣市有很多共同的合作，也有共同的想法與理念，大家會一起努力做事，團結在一起面對所有挑戰。（編輯：李錫璋）1110831