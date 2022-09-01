蘇貞昌：外商今年在台研發投資 逾240億創新高

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（中央社記者賴于榛台北1日電）行政院長蘇貞昌今天表示，外商持續增加在台的研發投資金額，今年已達新台幣240多億元創下歷史新高，相比2018年增加達8倍之多。

經濟部今天在行政院會報告「吸引國際大廠來台設立研發中心現況與推動做法」，報告指出，國際大廠在台的研發中心約30家，其中美光（Micron）、默克（Merck）、恩智浦（NXP）等9家為近2年首次在台設立。

經濟部也說，今年外商在台研發投資金額創下歷史新高達243億元；其中，半導體領域有多家國際大廠來台研發關鍵技術，近5年研發投資逾300億元，預計帶動年產值2300億元。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌院會中指出，近年國際局勢變動快速，全球經濟秩序接連受到美中貿易衝突、百年大疫，以及俄烏戰爭等影響，許多跨國企業也相繼重新調整其供應鏈在全球的布局。

蘇貞昌說，台灣有幾個強項足以吸引國際大廠紛紛來台投資設置研發中心，包含一，開放透明、民主法治與廉能制度，足以讓國際企業信任；二，位居亞太戰略關鍵地位，且擁有領先全球的半導體產業環境；三，從補助、人才、租稅三方面，進行策略導引。

他舉例，像是總統蔡英文上任後，致力推動「5+2產業創新」、「6大核心戰略產業」，並投入前瞻建設經費，持續強化基礎設施，優化投資環境；美中貿易衝突之初，政府也推動「投資台灣三大方案」，至今總投資金額已突破1.7兆元。

人才部分，蘇貞昌說，政府設置半導體學院，培育國內專業人才，同時訂定攬才專法，引進海外專業人才，並運用行政措施，加強資深移工與僑外生的留用，同時透過租稅獎勵等吸引外商來台。

蘇貞昌說，經過這幾年努力，外商持續增加在台的研發投資金額，今年迄今已達240多億元，不僅創下歷史新高，更是2018年僅30多億元的8倍。

他表示，目前國際大廠來台成立研發中心約30家，總投資金額約600億元、預計帶動的年產值近3400億元，其中Google的資料中心是亞洲最大的、微軟（Microsoft）的AI研發中心則是亞洲第1個，美光（Micron）的高階記憶體研發中心則是研發全球最領先的製程。

蘇貞昌也表示，很高興看到越來越多國際大廠往南走，比如Google的第二、三座資料中心，就將設在台南、雲林；全球最大的半導體設備供應商美商應用材料（APPLIED MATERIALS），已在台南南科設立顯示器設備製造中心與研發實驗室；車用半導體大廠恩智浦（NXP）已在高雄楠梓科技產業園區設立全球車用新產品測試研發中心。

他說，台灣跟外商的連結更緊密，會為不同地區創造更多高品質的就業機會，對均衡區域發展大有幫助，且越來越多最頂尖的技術研發中心來到台灣，等於半導體商、設備材料商、零售與服務業也都會跟著來，這除了提高台灣產業鏈的自主性與韌性，也會形成台灣最好的「矽盾」，增進國家安全。（編輯：楊凱翔）1110901