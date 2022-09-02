橋科動土估3年完工 蘇貞昌：如聚寶盆吸上萬職缺

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）行政院長蘇貞昌今天上午出席橋科區段徵收工程祈福動土典禮，肯定中央地方合作讓開發期程縮短，預計民國114年底完成，他表示，完工後有如「聚寶盆」將可帶來上萬工作機會。

內政部、國科會、高雄市政府今天上午共同舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮，蘇貞昌在內政部長徐國勇、國科會主委吳政忠、營建署長吳欣修、高雄市長陳其邁與地方民代等人出席，預計111年底全面發包施工，114年12月完成。將有助半導體、電動車、ICT、航太及精準健康等創新產業進駐，加速帶動高雄產業轉型。

蘇貞昌致詞表示，橋科開發期程從6年縮短為3年，108年12月公文核定時也曾經過時任行政院副院長陳其邁之手，但中間也需要許多努力。他肯定陳其邁帶領的市府團隊「真的很拚」，相關作業全部到位。且行政院各部會「衝衝衝」風格搭配陳其邁在高雄「緊緊緊」施政腳步，這是最好的典範，「選對人，進步有夠快」。

蘇貞昌說，總統蔡英文曾交代要讓廠商回台，高雄陳其邁就因勢利導，爭取到2600億投資，這帶來的不是只有一個產業或園區。橋頭科學園區前景有如「聚寶盆」，目前廠商已經進駐動工，未來可進一步帶來1萬多個工作機會，對台灣和地方發展都相當有助益，期待台灣從地方到中央，「從台灣尾拚到台灣頭，全都拚出頭」。

內政部今天新聞稿表示，橋科區段徵收工程開發面積達337.4公頃，為縮短開發期程分6區興建，總工程經費達新台幣124.17億元，全額由內政部新市鎮開發基金支應。

內政部長徐國勇指出，此案規劃國道1號西側44公頃為住商區（1-2區）、國道1號東側185公頃為科學園區用地（3-6區）。為提供區內工廠先建後拆的安置用地，同時縮短區段徵收工程期程，採分區興建。目前3、4區已招標完成，7月正式啟動施工；其餘4區標案也預計年底可開工。

此外，中央補助高市府10.82億興建橋科園區通往岡山的重要聯外道1-2號道路，預計在明年7月完工，配合去年完工通車的友情路，將可完善園區與周邊聯外交通路網，加速南台灣新興科技產業廊道設置，促進整體經濟。（編輯：郭諭儒）1110902