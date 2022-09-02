辭政院東部服務中心執行長 洪宗楷參選台東市長

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷昨天請辭，他獲民進黨提名今天登記參選台東市長。洪宗楷說，歷經地方中央政治洗鍊，累積公共服務深厚基礎，「宗楷已經準備好了」。

出身教育界的洪宗楷轉換跑道以第2高票當選台東縣議員，3年前挑戰台東市長失敗，行政院長蘇貞昌延攬擔任行政院東部聯合服務中心副執行長和執行長。他今天前往登記參選台東市長，宣布昨日已請辭執行長。

他說，2018年參選台東市長落敗後，依然持續投入在地方服務工作，「4年是一個漫長的等待，但我願意繼續為台東付出」，2019年1月22日受蘇貞昌院長青睞，接任行政院東部聯合服務中心副執行長，2020年5月21日升任執行長迄今。

洪宗楷表示，他成功向國發會爭取花東基金每年補助鄉鎮市公所地方創生計畫4億元、台東養殖專區、協助完成海洋深層水設管工程、爭取台東市提升道路品質新台幣1億4000多萬元經費及爭取投資年輕人的未來督促社會住宅興建、農產品外銷、台9線公路台東段拓寬案等等，雖然很多工作大家未必清楚，但背後默默付出的一切，對於台東地方發展是有十足貢獻。

他表示，這8年來歷經地方及中央的政治洗鍊，熟稔問政質詢、預算審查、選民服務及更暸解政府機關的組織運作型態，累積公共服務深厚基礎。「宗楷已經準備好了」，再次挑戰台東市長選舉，提出「觀光振興」、「宜居開心」、「文化復興」三大主軸政見。（編輯：郭諭儒）1110902