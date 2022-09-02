無人機擾金門遭擊落 蘇貞昌：一再忍耐後最適當做法

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄2日電）行政院長蘇貞昌今天表示，不管哪國飛行器，未經允許擅入國境、一再警告不離去，一定依國際規範應處；這次擊落進入金門的無人機，是一再忍耐、警告後最適當的做法。

陸軍金門防衛指揮部昨天表示，中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐軍依程序示警驅離無效後，進行防衛射擊、予以擊落。

蘇貞昌今天出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮並接受媒體聯訪，被問及對共機擾台破紀錄及金門擊落無人機看法表示，不管哪一國的飛機、飛行器或無人機，未經允許擅入國境、一再警告不離去，一定依國際規範做適當應處。

蘇貞昌指出，「中國無人機飛到我國境內，還拍影片回去做大內宣」 ，台灣已經一再警告、要求不要侵門踏戶，總統蔡英文也公開表示，一定會做強力有效回應。國軍這次要求此無人機離去，對方仍不理，只好做防衛射擊，這是一再忍耐、警告後最適當做法，相信台灣民眾跟世界各民主國家看起來，都認為是妥當的應處。

對於國台辦發言人朱鳳蓮嗆民進黨趁機炒作，蘇貞昌說，這是不適當發言，中國應該自己知道克制，知道不要生事，台灣也絕不挑釁，並會為維護國土、國民，做最妥適的處理。

近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再升溫，台北市長柯文哲建議提升防疫措施，嚴禁脫口罩、逐桌敬酒及沒戴口罩唱歌。蘇貞昌回應，隨著疫情變化，中央流行疫情指揮中心會做最妥適的處理。（編輯：郭諭儒）1110902