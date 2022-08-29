解決管線老舊、供水不足 旗津第2條過港送水管通水

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄旗津過往僅1條水管線供水，管線老舊且每逢過節供水總是不足；行政院將旗津區第2條過港送水管工程列入17條「備援幹管複線工程計畫」，今天通水後供水量將增1.02萬CMD（立方公尺/日）。

蘇貞昌今天偕同高雄市長陳其邁、經濟部次長曾文生等人，到旗津主持台水公司17條「備援幹管複線工程計畫」中首條完工的「旗津區第2條過港送水管工程」通水典禮，台水公司董事長胡南澤、台灣港務公司董事長李賢義也現場見證。

蘇貞昌現場致詞表示，台灣水管有清朝和日本時代的，自己先前到基隆廟口夜市，就看到已經用了53年的水管內已全是鐵鏽。過去旗津只有1條水管線，每逢高峰就用水吃緊，舊管線也無法換修，一旦斷掉，就算不缺水，水還是送不到旗津。

蘇貞昌說，總統蔡英文上任後把水環境建設作為前瞻建設，指示編列新台幣1300億元改善，17條備援管線，就是老舊水管漏水、無法換修等問題的解方之一，顯示政府的前瞻與魄力。現在全台灣用水患不均、也缺適當管理與調撥，應該用最新的施工方法、把預算作為最優先，「要快一點，台灣不能等」。

陳其邁表示，旗津舊水管已經使用38年，管徑60公分，過去每逢過年、節慶時候，遊客一多、用水用量高，供水量都稍嫌不足；增加第2條送水管路後，對旗津地區1萬戶用水穩定度，有非常大幫助。

陳其邁指出，因應極端氣候，這2年內，包含新增的伏流水設施和再生水廠，高雄市約增加供水達到20萬噸；去年缺水期間全高雄也新挖62口井，目前都沒有用到，但隨時若缺水，就可以打開使用。

台水公司董事長胡南澤現場簡報表示，旗津第2條過港送水管工程去年5月開工，是17條備援管線中首個通水的工程；施工採「水平導向鑽掘工法」，由陸地鑽掘至海床下，跨高雄港連接前鎮及旗津既有管線，管線總長1075公尺、口徑達71公分，為台水公司第1次採用大口徑、長距離創新施工方式。

胡南澤說明，管線材質採用抗腐蝕且使用年限超過50年、耐震度可達7級的高密度聚乙烯管，以確保長年埋設於海平面下30公尺也不易鏽蝕損壞，且對於港區船運、運作均不造成影響，通水後將增加供水量約1.02萬CMD。（編輯：陳仁華）1110829