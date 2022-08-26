踩中國紅線 德國智庫：台積電最不必擔心遭報復

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德國智庫從過往案例解析，台積電若踩中國「紅線」，被報復的風險最低，韓國三星居次。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者田習如台北26日電）德國智庫一份從123個案例解析跨國企業和國家「得罪中國」模式及效應的報告指出，台積電若踩中國「紅線」，被報復的風險最低，韓國三星居次；並建議歐洲企業參考日韓台企業應對中國之道。

墨卡托中國研究中心（MERICS）25日發布「繫好安全帶」（Fasten your seatbelts）報告，解讀自2010年到今年3月的123個跨國企業或國家「踩中國紅線」案例，發現中國的報復手段有許多「實用」考量，因此可將企業遭到中國報復的可能性分成高風險到低風險群。

報告指出，日韓台遭到中國經濟懲罰的案例絕大多數是因踩到傳統紅線，例如在台港新疆西藏等主權議題上冒犯中國，或是南海等領土爭議。但中國對歐盟和英國則較會祭出「新紅線」，包括不許說這次全球疫情的源頭可能來自中國、為中國企業在海外的待遇護航等等。

報告舉例，為確保華為不被排除在法、德、英、美的5G市場，中國官方曾數次出言警告後果。這種並未接著採取實際報復行動的空白威脅仍可能有效，因為已有太多前例。

外國企業被中國懲罰最多的是民生消費品牌，最常見手段是抵制購買、下架，並且在官方嚴控社群媒體下，該報告直言「所有成功的群眾抵制行動都可視為政府精心操作的結果」。

至於對外國政府的報復，最常用手段是停止農產品進口到中國，台灣對此已很熟悉；也有像是2010年停止出口稀土到日本的經濟制裁手段。

這份報告歸納中國的紅線制裁有4個特色：一是具戰略地位的高科技公司不會成為目標：二是產品具有普遍可取代性，例如農產、珍珠奶茶，最容易成為政治「祭品」：三是空白威脅占所有案例21%，代表中國發現不用付出經濟成本，光是喊打喊殺也行。

第四個特色是「一石二鳥」，例如2017年韓國同意安裝美國終端高空防衛系統（THAAD，「薩德」反飛彈系統）事件，射程內的中國強烈抗議。結果北京以此藉口要求中國電動車廠不得使用韓國的電池，否則不給補貼。這讓原本LG新能源公司的高市占率下滑，中國電池廠寧德時代、比亞迪被順勢扶植起來。

因此該報告從中國的實用策略分析出5種風險程度，並以日韓台企業為例，台灣「護國神山」台積電在南京和上海設廠，因半導體技術是中國所缺，科技敏感度高，就算踩了紅線，被中國懲罰的風險也最低。

產品涵蓋半導體和消費性電子的三星集團是次低風險。日本豐田汽車（Toyota）是中國排名在前的大外資，對就業、繳稅等貢獻高，但並非不可取代且是易鎖定的知名品牌，風險度屬中到低。LG新能源風險度居中。踩紅線風險最高的，是最容易被取代的產業，例如日本優衣庫（Uniqlo）和台灣一芳水果茶、遠東集團。

這份報告指出，因中國紅線吃過虧的日韓台企業，最一致的應對之道就是「分散市場」。作者群也建議風險低的企業可以勇敢一點：「別把自己想得太脆弱，不用害怕大聲說出來，特別是對於中國經營環境（的批評或建言）。」（編輯：馮昭）1110826