郭台銘不滿殺警案處理 蘇貞昌：虛心聆聽勇敢改革

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（中央社記者賴于榛台北27日電）鴻海創辦人郭台銘昨天指出，台南殺警案應有精進作為。行政院長蘇貞昌今天說，郭台銘是性情中人，政府會虛心聆聽、勇敢改革郭台銘所指教的方方面面。

台南殺警案引起社會關注，鴻海創辦人郭台銘昨天透過臉書表示，將分別捐贈新台幣500萬元給2名殉職員警家屬，並認為警員用槍時機要放寬、外役監管理要緊縮、死刑應執行，並點名內政部長徐國勇與法務部長蔡清祥，要求這件事一定要有人負責下台。

蘇貞昌今天與總統蔡英文等人出席數位發展部揭牌，他會前接受媒體聯訪時表示，郭台銘是性情中人，其父又是警察出身，看到殺警案的年輕警察因公殉職，心情可想而知。

他說，政府會虛心聆聽、勇敢改革郭台銘所指教的方方面面。

蘇貞昌表示，法務部長蔡清祥面對殺警案相關後續積極處理，包括將明德外役監主管調職調查，調動高檢署檢察長調查檢察官當時發布通緝的時間責任歸屬等，相當積極作為。

他也說，徐國勇非常關心警察相關業務與人員，幾年來上山下海、勤跑基層與警察座談，並大力爭取警察的津貼、薪資、器具、配備，甚至修法讓警察能推動業務、勤務，是認真作為的部長，被批評是「尸位素餐」失準、失真。（編輯：翟思嘉）1110827