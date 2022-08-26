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夏立言訪中 蘇貞昌：不要給敵人長志氣加威風

2022/8/26 13:31
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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）國民黨副主席夏立言率團訪中國，行政院長蘇貞昌今天說，國民黨倡議要跟中國談，給國際錯誤訊息，他呼籲全民團結對外，不要給敵人長志氣、加威風，也譴責中國軍演、破壞區域和平。

蘇貞昌上午到位在彰濱工業區的財團法人車輛研究測試中心，參加「TNCAP實驗室落成啟用暨檢測能量展示」典禮，典禮開始前，蘇貞昌接受媒體聯訪。

對於夏立言率團訪問中國，也和海協會長張志軍餐敘，蘇貞昌說，中國軍演，國民黨竟派團到中國去，說是要解決台商困難及不見中國高官，結果高官也見了，困難也沒有解決，國民黨這時竟倡議說要跟中國談，非常不適宜，也給國際錯誤訊息。

蘇貞昌指出，不要給敵人長志氣、加威風，譴責中國軍演、擴張武力以及破壞區域和平，大家也應該一起支持台灣對區域和平穩定的貢獻跟努力，團結對外。

另有媒體詢問，對台南殺警案中殉職員警凃明誠家屬砲轟官員、廢死團體的看法。蘇貞昌說，對於警械使用及外役監條例修法等，該檢討就檢討，該修法就要修法，要用國家公權力支持警察執行勤務，也希望民眾做警察後盾。（編輯：唐聲揚）1110826

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