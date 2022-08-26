行人安全防護實驗室啟用 蘇貞昌盼降低車禍傷亡

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財團法人車輛研究中心的行人安全防護實驗室26日落成啟用，行政院長蘇貞昌（前排右3）等人到場參觀實驗室設備，了解實車撞擊試驗如何進行。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年8月26日

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）行政院長蘇貞昌上午參加車輛中心行人安全防護實驗室落成啟用暨檢測能量展示典禮；蘇貞昌說，希望實驗室啟用後，車禍死亡數字降低，讓民眾駕駛更安全，用路更安全。

財團法人車輛研究中心的行人安全防護實驗室今天舉行實驗室落成暨檢測能量展示典禮，蘇貞昌、交通部政務次長陳彥伯、民進黨立法委員黃秀芳等人出席 。

蘇貞昌致詞時表示，感謝車輛中心如期如質完成行人安全防護實驗室工程，而台灣新車安全評等（TNCAP）計畫關係民眾駕駛安全、行人安全，不僅涉及民眾安全面，也涉及汽車相關產業出口是否能獲國際肯定，和國際水準同步。

蘇貞昌表示，行人安全防護實驗室任務重大，今天實驗室啟用只是開始，他希望未來不但在產業上出口獲肯定信任，民眾車禍死亡數字也要大大降低，透過安全評等計畫，讓用路更安全，駕駛更安全。

交通部也發布新聞稿指出，交通部為提升國內車輛安全性，積極推動台灣新車安全評等（TNCAP）計畫，委託車輛中心完成新車安全評等計畫所需檢測設備及實驗室，也委託財團法人車輛安全審驗中心建置符合國情的台灣新車安全評等的管理規章制度。

交通部表示，未來新車安全評等計畫會公告評等結果，讓民眾購車時有客觀的安全參考依據，也引導業界開發更具安全性的車輛產品，帶動產業升級，也進一步降低道路意外事故傷亡程度與機率，進而減少付出社會成本。（編輯：郭諭儒）1110826