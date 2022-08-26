行人安全防護實驗室啟用 新車星級評等將上路

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行人安全防護實驗室26日啟用，交通部指出，實驗室可執行各式衝擊試驗，模擬車輛與行人碰撞時對行人的傷害程度。圖為實驗室模擬車輛撞擊情形中央社記者吳哲豪彰化攝 111年8月26日

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）位於彰化縣鹿港鎮的行人安全防護實驗室今天落成啟用，交通部指出，台灣新車安全評等制度進入營運準備，實驗室啟用後，新車測試數據將以星等呈現，提供消費者選購新車參考。

交通部今天在財團法人車輛研究測試中心舉辦行人安全防護實驗室落成啟用典禮及檢測能量展示活動，行政院長蘇貞昌等人到場參加典禮，為台灣推動新車安全評等制度作見證。

交通部新聞稿指出，台灣新車安全評等計畫規劃委託車輛研究測試中心建立新車安全評等計畫所需檢測設備、實驗室及檢測技術，由財團法人車輛安全審議中心負責建置符合國情的台灣新車安全評等管理規章制度。

車安中心執行長周維果接受中央社記者訪問時指出，新車評等制度就是在市場上購買不特定車輛，依照事先設定好的項目進行測試，再依數據評分計算星等，針對一輛車在行人、兒童、主動安全及被動安全等4大領域進行整體安全評估，評等制度對於許多國家消費者在選購車輛及車輛產業提升技術來說是很重要的方法。

周維果指出，以前消費者購買車輛時，只會知道車輛是否符合交通部相關法律規定，導入新車安全評等制度後，就好像學生考試一樣會有分數，以前只會知道是否及格，現在有分數也就是星等，可讓消費者作區別，作為選購車輛參考。

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周維果說，台灣有自己的新車評等制度，在實驗室成立後，目前初步規劃以上年度銷售前8名車輛作為對象，車安中心會去市面上購買車款，交由車輛中心行人安全防護實驗室進行檢測，1季購買2款車輛，年底就會先發布2款車輛的評等結果。

交通部新聞稿指出，行人安全防護實驗室可執行頭型衝擊、上腿部衝擊及腿部衝擊等試驗，模擬車輛與行人碰撞時，車輛對行人的傷害程度。目前也正在設計台灣新車安全評等的標識，創建公信公正、安全可靠、穩動踏實形象，為用路人打造最完善的安全評等制度。（編輯：戴光育）1110826