更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳
科技

韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳

喬科維奇確定不打美網 PO文祝其他選手好運
運動

喬科維奇確定不打美網 PO文祝其他選手好運

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院
生活

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

行人安全防護實驗室啟用 新車星級評等將上路

2022/8/26 17:34（8/26 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行人安全防護實驗室26日啟用，交通部指出，實驗室可執行各式衝擊試驗，模擬車輛與行人碰撞時對行人的傷害程度。圖為實驗室模擬車輛撞擊情形中央社記者吳哲豪彰化攝 111年8月26日
行人安全防護實驗室26日啟用，交通部指出，實驗室可執行各式衝擊試驗，模擬車輛與行人碰撞時對行人的傷害程度。圖為實驗室模擬車輛撞擊情形中央社記者吳哲豪彰化攝 111年8月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化26日電）位於彰化縣鹿港鎮的行人安全防護實驗室今天落成啟用，交通部指出，台灣新車安全評等制度進入營運準備，實驗室啟用後，新車測試數據將以星等呈現，提供消費者選購新車參考。

交通部今天在財團法人車輛研究測試中心舉辦行人安全防護實驗室落成啟用典禮及檢測能量展示活動，行政院長蘇貞昌等人到場參加典禮，為台灣推動新車安全評等制度作見證。

交通部新聞稿指出，台灣新車安全評等計畫規劃委託車輛研究測試中心建立新車安全評等計畫所需檢測設備、實驗室及檢測技術，由財團法人車輛安全審議中心負責建置符合國情的台灣新車安全評等管理規章制度。

車安中心執行長周維果接受中央社記者訪問時指出，新車評等制度就是在市場上購買不特定車輛，依照事先設定好的項目進行測試，再依數據評分計算星等，針對一輛車在行人、兒童、主動安全及被動安全等4大領域進行整體安全評估，評等制度對於許多國家消費者在選購車輛及車輛產業提升技術來說是很重要的方法。

周維果指出，以前消費者購買車輛時，只會知道車輛是否符合交通部相關法律規定，導入新車安全評等制度後，就好像學生考試一樣會有分數，以前只會知道是否及格，現在有分數也就是星等，可讓消費者作區別，作為選購車輛參考。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周維果說，台灣有自己的新車評等制度，在實驗室成立後，目前初步規劃以上年度銷售前8名車輛作為對象，車安中心會去市面上購買車款，交由車輛中心行人安全防護實驗室進行檢測，1季購買2款車輛，年底就會先發布2款車輛的評等結果。

交通部新聞稿指出，行人安全防護實驗室可執行頭型衝擊、上腿部衝擊及腿部衝擊等試驗，模擬車輛與行人碰撞時，車輛對行人的傷害程度。目前也正在設計台灣新車安全評等的標識，創建公信公正、安全可靠、穩動踏實形象，為用路人打造最完善的安全評等制度。（編輯：戴光育）1110826

延伸閱讀
輪下冤魂多高齡 車禍死亡連3年逾千人機車騎外側常受干擾 交通部擬開放行駛內側車道政院提修法 車輛未禮讓行人罰鍰提高至6000元影片／十字路口增LED動態號誌 巴黎創新實驗行人讚更安全
蘇貞昌
行人安全防護實驗室啟用 蘇貞昌盼降低車禍傷亡夏立言訪中 蘇貞昌：不要給敵人長志氣加威風
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族