政院提修法 車輛未禮讓行人罰鍰提高至6000元

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院會今天通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，將車輛未暫停讓行人優先通行的罰鍰，自新台幣3600元提高至6000元；草案將送立法院審議。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌說，今年首次行政院會時，他便宣示政府全力維護道安的決心，後續也推動多項精進作為，今天提出修法，針對「汽機車不禮讓行人」等容易造成人員死傷的不當駕駛行為，提高處罰標準或加重罰則，盼能提升道路交通安全。

交通部會後發布新聞稿指出，道交條例修正草案此次共修正19條，增訂2條，共計21條。草案針對未停讓行人罰責擴大範圍，修正汽、機車駕駛人行近「其他依法可供行人穿越之交岔路口」，不暫停讓行人先行通過的罰則；同時也提高罰鍰，將車輛未暫停讓行人優先通行的罰鍰，從3600元提高至6000元。

現行汽、機車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙先行通過者，記違規點數1點，這次修法提高為2點。

上述行為若因而致人受傷或死亡者，草案規範，罰鍰加倍，最高處3萬6000元罰鍰，致人受傷吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡吊銷駕駛執照，3年內不得考領；草案也規範，未停讓者需參加道路交通安全講習。

這次修法也修正違規記點制度，依對行車秩序及交通安全危害程度，記違規點數1點至3點，並延長違規點數累計期間、增加累計違規點數及吊扣駕駛執照期間，從半年內達6點，吊扣駕照1個月，改為1年內達12點，吊扣駕照2個月。

修法增訂講習可扣抵違規點數的規定，駕駛人1年內記違規點數達6點者，得自費申請參加道路交通安全講習，完成後扣抵2點，1年內以1次為限。

草案也落實歸責及未辦理歸責的配套規定，包含增訂逕行舉發案件被通知人為自然人或非自然人，且未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人時，改記汽車違規紀錄或加倍罰鍰；另外，未辦理改記汽車違規紀錄於1年內每達3次者，吊扣其汽車牌照2個月。

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國際將「速度管理」列為提升道路安全關鍵因素，草案這次也將嚴重超速的規定，由現行超過規定的最高時速60公里修正為超過最高時速40公里；另外也增訂領有聯結車、大客車、大貨車或小型車駕駛執照，未依規定駕駛輕型機車者的罰責，處1800元以上3600元以下罰鍰，並禁止駕駛。

另外，為使古董車活動帶動產業發展，除研訂古董車認定標準、核發專用牌照、安全檢驗及行駛道路等配套措施外，並配合增訂領用古董車專用牌照不依規定的時間、路線或區域內行駛者，處以罰鍰及註銷牌照的規定。（編輯：楊蘭軒）1110224