政院：1322處危險路口改善年底完成 納前瞻計畫

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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院會今天通過21項道安精進作為，包含改善1322處危險路口、遏制酒駕、課予外送員雇主責任等。行政院長蘇貞昌表示，台灣不應每年有近3000人因車禍死亡，他將緊盯執行情況，壓低死傷件數。

行政院會今天通過交通部報告的「道路交通安全精進作為」，共提出21項跨部會精進作為，包括預計年底完成改善1322處路口安全，例如行人穿越線退縮、增加庇護島等，未來也將每月公布道安數據，並要推動四季交安專案、增設路口科技執法設備、恢復區間測速，且要課予外送員雇主責任等。

根據交通部資料，民國106年30日交通事故死亡人數為2697人，至109年已達2972人。

至於酒駕對策部分，法務部預計自今年第一季起，對酒駕有罪判決依法易科罰金從嚴認定，及依法從嚴審核假釋條件；同時，行政裁罰未繳納將優先強制執行。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中表示，以台灣的發展水準，不應每年有近3000人因車禍死亡，他將緊盯措施執行情況，一定要壓低死傷件數。

蘇貞昌要求，中央應導引地方政府加快完成危險路口改善，且要公布完工期程與各地方政府執行成效；另外，也會運用科技執法，對重點路段、路口，進行區間測速或違規迴轉、闖紅燈等AI影像辨識取締，取代人力進行24小時執法。

（行政院提供）

蘇貞昌說，由於外送員肇事率高於一般機車的肇事率，請勞動部、交通部訂頒相關法規，確實要求業者訂定食品外送作業危害防止計畫，課予外送員雇主責任，並落實稽查。他也要求，酒駕相關強化作法要迅速依法強力執行，杜絕僥倖。

羅秉成指出，推道安精進作為不是象徵意義，蘇貞昌就是道安改善重心，沒有其他橫向機制比院長親自處理更有效率，他將盯緊每個環節，要求劍及履及改善。

交通部在政院會後記者會補充指出，路口改善計畫納入前瞻基礎建設計畫，經費約新台幣5.85億元；道安經費111年為3.2億元，將朝6.4億元倍增方向處理。

過往交通事故死亡統計標準，是以交通事故發生後當場或24小時內死亡作為統計依據；不過，為反映交通事故嚴重性，交通部2016年修正交通事故死亡統計標準，從24小時內改為30天內。（編輯：蘇志宗）1110106

（行政院提供）