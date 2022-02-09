特派專欄 警察撞死女醫師引發公憤 曼谷馬路如虎口

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曼谷1月21日發生女醫師被撞死事件後，行人用路安全成為焦點，曼谷市政府在多個大型路口的斑馬線塗上更明顯的顏色。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月9日

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中央社駐曼谷特派員呂欣憓／2月9日

用「馬路如虎口」來形容行人在泰國過馬路的經驗可以說再貼切不過了，曼谷近日一起交通意外死亡事故，引起社會高度關注行人用路安全的問題。

最近幾週在泰國引起高度關注的新聞，莫過於一場交通意外事故。1月21日下午，一名年輕的眼科女醫師瓦拉露（Waraluck Supwatjariyakul）在曼谷市中心行經一個畫有斑馬線的路口，遭到未在執勤中的警察那拉維（Narawit Buadok）騎著沒有牌照的名牌機車撞上，警察肇事逃逸，而女醫師則不幸死亡。

這起交通意外事故引起了全泰國尤其是曼谷人的群情激憤，在社群媒體上充滿了各種諷刺的發言。知名泰國插畫家stephff cartoonist就創作了斑馬線等於棺材蓋的圖畫，並寫下「非常哀傷的故事」（Very Sad Story）的評語，另一幅創作則是諷刺這名警察藉著剃度出家想要洗清罪名。

另一名時政插畫家luckyleg則利用韓國影集魷魚遊戲中參賽者踩在透明玻璃上過關的畫面創作，諷刺在泰國行人過馬路跟參賽者一樣必須戰戰兢兢，猶如一場「泰國版過馬路遊戲」（Crosswalk Game TH）。

鮮新聞（Khaosod English）資深記者巴維（Pravit Rojanaphruk）撰文諷刺，在泰國，生命可能是不公平的，但是在曼谷的街頭卻相當公平，因為每個人都有可能被撞上，而這件事更發人深省地提醒民眾就連人行道都是不安全的。

根據統計，曼谷每年發生大大小小平均約10萬起的交通事故，去年在曼谷就有614人死於交通事故，7萬192人受傷，其中有148人因此不良於行，因為交通事故而受到傷害的人有1/3是行人。

在曼谷過馬路對行人來說簡直就是一場與生命的搏鬥，即使在畫有斑馬線的路口，只要沒有紅綠燈號誌，汽車不會停下來禮讓路人，路人必須要自己想辦法找空檔跑過路口。

經常看到的景象是路人小跑步穿越馬路，或是必須高舉手做出要車輛停下來的手勢，但仍舊要快速步行，因為速度放慢的車子會持續滑行向前，對過斑馬線的行人形成不小壓力。

在曼谷街頭過斑馬線，行人要成群結隊比較容易過馬路，圖為行人伸出手要汽車停下。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月9日

但即便在有紅綠燈的路口，行人要穿越斑馬線常常也是危險的事情，因為轉彎車同樣不會禮讓行人，就算直行的行人燈號是綠色的，沒有一輛車會停下來讓行人先走，行人們必須等到好幾個人聚集在一起比較容易過馬路，不然就是要在車陣中衝鋒陷陣，想辦法以音速小子的速度衝到馬路的另一頭。

在女醫師被警察撞死的事件後，曼谷市政府在失事的路口重新畫上斑馬線，曼谷多個大型路口也畫上更明顯的顏色，曼谷市政府承諾會增設更多攝影機，並在更多畫設斑馬線的路口增設紅綠燈；警方則提案修改陸路交通法（land traffic laws），如果駕駛未在斑馬線禮讓行人，罰則從現行的1000泰銖提高到4000泰銖。

政府願意採取行動回應民意需求當然是很好的事情，但修法提高罰則或是畫設更明顯的斑馬線都還不夠，曼谷的道路設計需要更有系統性的改造。

除此之外，泰國人需要的是確實的執法，以及深入每個年齡層且能在生活中落實的公民教育，唯有做到讓每個國民都意識到，尊重他人生命以及善待比自己處境弱勢的人，才能從根本上改善泰國的用路安全。（編輯：高照芬）1110209