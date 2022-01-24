馬路好行評比 苗栗縣改善頭份市中央路奪特優

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苗栗縣政府「漫步苗北雙城－頭份竹南城市慢行綠網建置工程」，改善頭份市中央路道路品質，友善人車，經內政部馬路好行計畫評比，獲快意生活類全國特優殊榮。圖為苗栗首座Z字型2段式行人穿越道設計。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣政府推動「漫步苗北雙城—頭份竹南城市慢行綠網建置工程」，改善頭份市中央路道路品質，友善人車，經內政部2020馬路好行計畫評比，獲快意生活類全國特優殊榮。

內政部營建署委由國立中央大學執行的「2020馬路好行計畫」，針對縣市政府提升道路品質評比結果出爐，苗栗縣共囊括4獎項，其中「漫步苗北雙城—頭份竹南城市慢行綠網建置工程」獲亮點案件評選為「快意生活類」特優、縣府工務處科長黃哲君贏得個人貢獻獎、頭份市中興里長林珍枝獲熱心公益獎；另外，後龍鎮新港三路路面及人行道景觀改善工程，則獲一般案件佳作。

苗栗縣長徐耀昌今天在縣府表揚獲獎工務團隊及廠商，期許苗栗縣公共工程施工品質有感提升，提供縣民安全、優質生活。

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縣府工務處指出，「漫步苗北雙城--頭份竹南城市慢行綠網建置工程」以頭份中央路及竹南環市路2、3段為示範道路，獲獎關鍵在於工程施作達到提升道路品質9大指標，包括既有道路養護與整建、綠色生態路網建置、街道幸福設施、都市無障礙系統建置、城市街道市容管理及改善、綠色運輸系統自行車道、共同管線溝整合與建置、城鄉人文地景街道、社區照顧環境建置等。

工務處表示，頭份市中央路寬50公尺，是聯絡頭份、竹南重要交通幹道，工程規畫增設左轉專用道，避免直行與左轉車輛於路口交織造成交通延宕，人行道街角進行外推並縮小轉彎半徑，搭配E型斜坡道與安全庇護島，增加通行安全，此外，中央路行經頭份國中路段，特別在中興路口設置全縣第1座的Z字型2段式行人穿越道，強化通學安全。（編輯：李錫璋）1110124