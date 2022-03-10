波蘭籍記者批高雄機車騎人行道 陳其邁：加強取締

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄10日電）一名在高雄生活波蘭籍記者抱怨在地機車騎士會騎上人行道，還對行人逼車按喇叭。市長陳其邁今天回應，機車在人行道上騎這麼快「非常危險，很不應該」，會請警方加強取締。

一名在高雄生活的波蘭籍記者7日在推特發文，且附上騎士飆速影片抱怨，高雄在地人不但會直接將機車騎上人行道，甚至還會對人行道上的行人按喇叭要求讓路，自己就有過類似被逼車經驗，希望高雄市政府能正視行人安全問題。

對此，陳其邁今天上午出席智泰科技VisLab AI圖像辨識工具軟體捐贈暨高雄VisLab AI人才培訓中心授牌記者會，接受媒體聯訪時表示，自己有看到這名記者拍的影片，機車在人行道上騎這麼快，還有高低落差，「非常危險，很不應該」。

陳其邁指出，人行道本來就是行人專屬的通道，會請市警局嚴格執法、加強取締；尤其還有很多身障朋友也需要使用人行道，以影片上這麼快的速度在人行道上騎車真的很不安全。

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高雄市政府警察局交通警察大隊上午則表示，人行道是供人行走之用，機車行駛人行道已違反道路交通管理處罰條例第45條，警方可處新台幣600至1800元罰鍰。

交通警察大隊說明，經統計高市去年取締機車行駛人行道共達1萬4480件，今年統計至2月共取締2131件。警方將持續執法維護用路人權益，同時提醒民眾遵守交通規則，共同維持良好交通環境；如有須經人行道停車需求，請民眾務必下車以牽行方式移動。（編輯：陳仁華）1110310