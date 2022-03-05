銀髮族車禍／輪下冤魂多高齡 車禍死亡連3年逾千人

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長輩比青壯年易出車禍，事故類型又以行人與機車最常見。（中央社製圖）

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）媒體工作者黃暐瀚母親去年不幸遭酒駕撞上，成了每年1000多個車禍身亡的輪下冤魂之一，數字背後是每10件交通事故身亡者，就有4個是65歲以上長者。

根據官方統計，65歲以上高齡事故30日內死亡數、在車禍死亡數占比，從2013年999人（32.52％）上升到2020年1235人（41％），2021年1月到11月雖比2020年同期下降，仍有1031人（38.12％）。

長輩比青壯年易出車禍，事故類型又以行人與機車最常見。交通部分析，2015年到2020年，涉及長者死亡車禍中，機車事故死亡從487人增加到637人，2021年1到11月比前一年同期微降，仍有560人；高齡行人死亡從2015年271人增加到2020年309人，2021年1到11月比前一年同期下降，但仍有228人。

長輩交通事故頻傳 車禍人數居高不下

值得注意的是，機車是台灣最普遍交通工具，高齡者騎機車自撞情況愈來愈嚴重，近3年死亡數破百。

台灣交通安全協會理事林志學說，台灣很多道路在高齡友善程度上還有很大改善空間。

林志學舉例，台灣道路一般劃分為快車道與機慢車道，沒慢車道時，年長者騎機車被迫與高速車流相混，不時出現長輩騎機車誤上國道、逆向或隨意變換車道等，當然也有長輩把交通號誌「當參考」，把馬路當自家路，無路權概念，狀況百出。

理想做法應有慢車道，提供自行車、電動自行車或速度較慢機車行駛。林志學建議，高齡者可換用速度慢也較安全的三輪電動輔助自行車，維持基礎體能活動，附設大車籃也可應付日常採買。

（中央社製圖）

機車蛇行逆向上國道 銀髮騎士路況多

交通部運輸研究所歸納過去10年涉及高齡機車騎士事故，約5％發生於快車道，自行車約6％，實在需教育高齡者正確路權認知。

至於高齡行人事故趨勢，運研所分析，「未注意車前狀況」及「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」逐年增加。

許多人在智慧候車亭看到廣告影片中阿嬤、阿公「穿乎金，真放心」，昏黃夜色中全身閃亮服飾，在有紅綠燈時，穿越馬路遵守交通號誌，穿過路口時注意來車、比手勢，就是宣導如何安全過馬路。

新北市「路老師」曾明理說，通常都會區高齡者對安全較有警覺，偏鄉長者安全意識相對差，很多便宜行事做法也習以為常，如騎機車逆向行駛、轉彎不打方向燈，過馬路為省力，就不走行人穿越道。

不過，曾明理說，對高齡者交安宣導，不能命令，也不要說教，改用聊天方式，聽聽長者想法效果最好；曾有長者對他說，每次看到綠燈閃爍時就害怕，不知是否能過馬路，他都建議千萬別跑，寧可等下次綠燈再通行。

曾明理表示，很多交安宣導場合，常遇高齡者抱怨騎樓或人行道被攤商占用、過馬路找不到斑馬線、過天橋須爬樓梯，他能體諒這些情況對長者不友善，都會代向主管機關反映。

交安宣導很難立竿見影，對高齡者宣導更不易，交通部道路交通安全督導委員會執行秘書吳木富表示，由兒孫出馬勸說家中老大人，動之以情，用哄的、用撒嬌的也好。

有些情況真的不能怪長者忽視交通安全，運研所2021年7月「高齡友善交通精進對策方向」報告中指出，交通設施沒為高齡者設身考量。

運研所舉例，綠燈秒數不夠長輩從容過馬路時，長輩在看似四下無車、行人號誌尚未變為綠燈時，冒險橫越馬路釀成事故；天橋階梯高度過高，或行人穿越道間隔太長，讓長輩覺得爬樓梯很累、走到路口過馬路嫌遠，轉而趁車輛較少時直接穿越道路。

營造高齡友善道路 軟硬體及執法有待改進

運研所援引世界衛生組織（WHO）建議，設置標誌預告前方路口、藉亮度及顏色對比改善標誌及號誌可視性、調整道路環境照明等，減少高齡者駕駛車輛時的認知負擔，得到更多反應時間。

林志學表示，如果天橋設計為無障礙斜坡式，長者使用起來會輕鬆很多；良好公車月台，如公車彎設計，避免靠站停車時影響後方行車動線，也能讓年長者更方便上、下車。

國立陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授吳昆峯說，離開大台北，很多道路沒人行道，或有人行道卻被汽、機車違停，連騎樓都被占用，行人只好走在馬路上，對長者、行動不便者不安全，如果長者或行動不便者是用電動代步器，更如入險境。

吳昆峯表示，未禮讓行人的處罰應用更嚴肅態度，以騎樓占用，行人無法通行為例，現在都以路霸名義罰新台幣數百元，但從建管規則，可視為違建開罰，罰鍰可達3萬元。

運研所在相關報告指出，高齡者可能因老化而衍生平衡感退化或骨質疏鬆，導致更易跌倒並受傷，據WHO建議，應檢視步行環境是否龜裂或凹凸不平、自行車與行人分流減少衝突，建設人行道與行人穿越道時採用防滑係數足夠的地磚和標線塗料。

考量白內障、老花眼等視力退化，應加強步行環境照明，路口號誌時相聲音化以強化判斷，並視綠燈時間長度，依需要建置庇護島；以工程手段減少路口長度，及行人穿越道本來與路口轉角齊平，改為退到路口後，避免轉彎車輛A柱視線死角擋到行人等。

面寬較長馬路，吳昆峯建議，最好設庇護島，提供步行緩慢、腿腳不便長者或身心障礙者過馬路遇半途紅燈亮時，可中途休息等綠燈，有較從容時間通行，不必急著連跑帶衝或受困路中。（編輯：陳清芳）1110305